Vikariat undersköterska 80%
2026-01-01
Undersköterska sökes - vikariat
Helanders Hemtjänst söker en undersköterska till ett vikariat på minst 18 månader, med stor chans till förlängning.
Startdatum: 1 mars.
Du arbetar självständigt hemma hos brukaren och ger stöd inom personlig omvårdnad, serviceinsatser samt social samvaro.
Som undersköterska hos Helanders Hemtjänst arbetar du självständigt hemma hos våra brukare och ger stöd inom både omvårdnad och serviceinsatser.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Personlig omvårdnad: Hjälp med hygien, påklädning och måltider
Serviceinsatser: Stöd i vardagliga sysslor
Aktiviteter och social samvaro: Bidra till en meningsfull vardag genom promenader, samtal och olika aktiviteterKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till undersköterska. Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande.
God förmåga att kommunicera och dokumentera på svenska krävs.
Du är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för människor.
Om anställningen
Arbetstider mellan 07.00-22.00, måndag-söndag, vilket innebär kvälls- och helgarbete.
Ansökan (CV och personligt brev) skickas via e-post senast 14 Februari
Rekrytering sker fortlöpande.
Utdrag ur belastningsregistret begärs inför anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: helanders@hemtjanstteamet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helanders Hemtjänstteam
Klockaregatan 27F (visa karta
311 36 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniela helander helanders@hemtjanstteamet.se 0768696447 Jobbnummer
9666969