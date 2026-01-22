Vikariat sv/eng 4-6 Vikenskolan
2026-01-22
Vikenskolan är en F-9 skola med drygt 640 elever fördelade på tre stadier. Vikenskolan är en nybyggd skola med fantastisk arbetsmiljö där både ljus- och ljudmiljö är optimerad.
Skolan månar om de goda relationerna där både elev och personal ska känna trygghet och trivsel. Vi-känslan på skolan är en viktig del, där vi tillsammans tar ansvar för och skapar goda förutsättningar för varandras arbetsmiljö.
Sedan läsåret 22/23 är Vikenskolan med i ett flerårigt forskningsprojekt från Uppsala universitet - IBIS, inkluderade beteendestöd i skolan. Detta genomsyrar skolans kvalitetsarbete.

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp undervisningen i svenska/sva i en klass i årskurs 6, samt sv/eng under språkvalstid i årskursen. Du ansvarar också för bedömning och betygssättning kopplad till din undervisning. Du är mentor och kommer att tillhöra ett arbetslag och tillsammans med dina kollegor delar ni på vanligen förekommande arbetsuppgifter.
Du kommer även undervisa i vårt studietek som är skolans stödstruktur för studiero, studieteknik och individuellt lärstöd.
Tjänsten innebär till viss del att du kommer ansvara för skolbibliotekets dagliga drift i samarbete med skolans personal. Du kommer stödja elever i att hitta och låna passande litteratur utifrån läsnivå, intresse och behov.Kvalifikationer
Du är utbildad och legitimerad lärare i svenska/sva, åk 4-6. Du har ett positivt förhållningssätt och har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat bland såväl elever som personal. Du är säker i ditt ledarskap och precis som vi, förstår du att relationsskapande är viktigt.
Biträdande rektor
Sara Westander sara.westander@hoganas.se 042-337651
