Vikariat specialpedagog, Anderstorpsgymnasiet
2025-09-29
Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever som behöver extra stöd för att nå sin fulla potential? Vi söker nu en specialpedagog till Anderstorpsgymnasiet som vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever får möjlighet att lyckas. Tjänsten är ett vikariat som sträcker fram till juni 2026.
Som specialpedagog är du en nyckelperson i skolans utveckling. Du stöttar både elever, pedagoger och arbetslag genom att identifiera behov, planera insatser och föreslå strategier som stärker undervisningen. Med din kompetens bidrar du till att varje elev får rätt förutsättningar att växa - både kunskapsmässigt och som individ.
DIN ROLL
Som specialpedagog arbetar du nära både elever och kollegor för att skapa en lärmiljö där alla får möjlighet att lyckas. Du gör utredningar och analyser för att identifiera behov och planera insatser som stärker elevernas utveckling. Tillsammans med skolans personal tar du fram och följer upp handlingsplaner och bidrar med råd och handledning till arbetslag och enskilda pedagoger. Genom att föreslå metoder, verktyg och arbetssätt som möter olika behov blir du en central resurs i skolans arbete kring inkludering, likvärdighet och kompensatoriska insatser - alltid med elevens bästa i fokus.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen behöver du ha lärarlegitimation, önskvärt som lärare i senare årskurser. Du är trygg i att använda digitala verktyg i undervisningen och har en god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift. Du är väl förtrogen med läroplan och styrdokument och kan omsätta teori till praktik på ett tydligt och inspirerande sätt.
Det är meriterande om du har examen som specialpedagog och erfarenhet av att arbeta i uppdrag som specialpedagog, både med enskilda elever och grupper.
Som person är du strukturerad och samarbetsorienterad, trygg i ditt sätt och bra på att skapa relationer som bygger på respekt och tillit.
DIN NYA ARBETSPLATS
På Anderstorpsgymnasiet blir du en del av en arbetsplats där vi värdesätter engagemang, trygghet och utveckling. Varje dag möts omkring 1000 elever och 170 medarbetare och tillsammans skapar vi en positiv och inkluderande miljö präglad av mångfald, respekt och ett gott arbetsklimat. Här finns ett engagerat kollegium och en trygg arbetsgivare som ser värdet i att kombinera lärande, utveckling och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska få den bästa möjliga utbildningen och en grund för livet - och vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
