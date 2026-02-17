Vikariat skoladministratör Töråsskolan och Isaberskolan
2026-02-17
2026-02-17
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Töråsskolan, i Anderstorp, består av förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och en fritidshemsavdelning. Totalt går det ungefär 140 elever på skolan. Isabergskolan, i Hestra, är en F-6 skola och har ett fritidshem. På skolan går cirka 150 eleverDina arbetsuppgifter
Som skoladministratör är du en mycket viktig del av skolans administrativa arbete. Du arbetar tillsammans med rektorerna som närmsta chef, men ska ha en stor förmåga till självständigt arbete. Samarbete och service kan ses som nyckelord. Dina arbetsuppgifter är stödjande till rektorerna. Du arbetar med personaladministration i systemen och vikarie anskaffning, registrering i våra datasystem gällande personal och elever, skrivuppgifter, kontering, inköp och budget. Kontakter med allmänheten och olika myndigheter är en viktig del i uppdraget. Vi ser att du har goda kommunikativa färdigheter i både tal och skrift. Därför lägger vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är förlagd med 50% Töråsskolan samt 50% på Isabergskolan.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning mot administration eller liknande. Utbildning/erfarenhet inom ekonomi- samt personalfrågor är meriterande. Vi utgår ifrån att du har mycket god datorvana av såväl standardprogram i Office samt administrativa program. Du har en god social kompetens, kan arbeta självständigt och har förmåga att klara perioder av hög arbetsbelastning.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med rektorer och kollegor. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut tagits.
Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskola, Töråsskolan F-6 Kontakt
Karin Abrahamsson 0370-387001 Jobbnummer
9747586