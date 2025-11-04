Vik. Leg. Sjuksköterska
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Täby Visa alla sjuksköterskejobb i Täby
2025-11-04
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Täby
, Järfälla
, Stockholm
, Vaxholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm, Uppsala län och Östergötland och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsgrupp.
Vi tror att varje individ har något viktigt att bidra med även om vi har olika arbetsuppgifter, erfarenheter och utbildningar. Vi lägger stort vikt på personliga egenskaper vid alla våra rekryteringar.
Nu söker Familjeläkarna en vik. leg. sjuksköterska till mottagning Arninge.
Rollen omfattar ordinarie arbetsuppgifter som sjuksköterska. Du jobbar dagligen med telefonrådgivning och mottagningsbesök.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, är trygg i din yrkesroll och har förmågan att samarbeta och samverka. Du är leg. sjuksköterska
Familjeläkarna Arninge är en vårdcentral med cirka 6400 listade patienter, belägen i norra Täby. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer i nära samarbete. Vår mottagning arbetar med den senaste AI tekniken vid journalföring, har digitala ronder med sjukhus, grupp besök och ett otroligt starkt teamarbete. Vi erbjuder moderna och ljusa lokaler med en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med intresse för primärvård.
Vill arbeta i en dynamisk och innovativ miljö med korta beslutsvägar.
Är flexibel, kvalitetsmedveten och har intresse för digital utveckling.
Du har ett starkt engagemang i patientsäkerhet och ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat med ambition att hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ett gott bemötande.
Du är med och planerar i team då vi vill säkerställa att allas expertis och kunskap tas till vara på och att alla känner delaktighet.
Flexibilitet gällande arbetstider och möjlighet till hel/deltid erbjuds. Vårdcentralen har öppet 5 h extra och kvällsöppet på måndagar.
Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information!
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Bifoga gärna din yrkeslegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://famlak.se
Saluvägen 1 3TR (visa karta
)
187 66 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentral Arninge Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Kellberg cecilia.kellberg@famlak.se 0790600966 Jobbnummer
9588976