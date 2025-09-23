Vik. behandlare till HVB för barn och unga
Vår kollega prövar nya utmaningar inom vår organisation och vi söker därmed hans ersättare.
Vill du vara med och utveckla arbetet på vårt kommunala HVB för barn och unga? Då är du varmt välkommen till oss!
Vilka är vi?
Ungdomsboendet (UBO) är ett kommunalt HVB och Stödboende för barn och unga som av någon anledning inte kan bo hemma under en period. Boendet är organiserat under socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgen. På UBO arbetar nio behandlare, en arbetsledare och en föreståndare. UBO HVB har sju platser och stödboendet har idag fem platser. Placeringstiden varierar utifrån uppdraget. Verksamheten har en miljöterapeutisk struktur och arbetet vilar på en positiv människosyn.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som behandlare på vårt kommunala HVB och stödboende, arbetar du i första hand med de insatser som är kopplade till de barn och unga som placeras på boendet. Uppdragen innebär att du arbetar med psykosocialt förändringsarbete tillsammans med barn och unga samt deras nätverk. Insatserna utförs såväl genom kvalificerade samtal som i praktiskt pedagogiskt arbete. I rollen som behandlare ingår du i ett team på boendet, men ni samverkar även med andra verksamheter och myndigheter. Du och dina kollegor arbetar både enskilt och tillsammans med att utföra stöd- och behandlingsinsatser med fokus på ungdomen samt dess nätverk.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete på en enhet med stort engagemang. Hos oss får du stimulans i arbetet kombinerat med skratt, härliga möten och välkomnande kollegor. I ditt vardagliga arbete får du nära stöd av dina erfarna kollegor och arbetsledare. Utöver det erbjuder vi bland annat kompetens- och metodutveckling, extern handledning m.m..
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har annan eftergymnasial utbildning som bedöms som likvärdig. Vi söker dig med tidigare erfarenhet av behandlande arbete eller arbete med barn och unga. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av behandlingsarbete med barn och unga på HVB.
För att lyckas och trivas med tjänsten är du en person som är genuint intresserad av att arbeta med utgångspunkt i barn och ungas behov och rättigheter. Du trivs med att arbeta i team, är positiv och bidrar till ett utvecklingsarbete på enheten. Som person är du ansvarstagande och har lätt för att kommunicera, samarbeta och skapa förtroende. Du har en god förmåga att anpassa dig till nya människor och situationer samt är bra på att organisera och planera för att självständigt driva ditt arbete framåt.
Arbetsspråket är svenska och det förutsätter att du behärskar det flytande i tal och i skrift. Vi ser flerspråkighet som en tillgång, och det är meriterande om du även behärskar engelska, somaliska, arabiska eller kurdiska.
Har du tidigare erfarenhet av dokumentationssystemet Viva är det en bonus. B-körkort med manuell växellåda är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Känner du igen dig i beskrivningen och vill utvecklas tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
