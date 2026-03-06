Vi söker trädgårdsarbetare (Göteborg)
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Våren är snart här - vill du jobba utomhus med oss?
Inför den kommande säsongen söker vi säsongspersonal till vårt team. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av:
Gräsklippning, Häckklippning, rabattrensning, plantering, vattning och övrig skötsel
Vi söker dig som gillar att arbeta utomhus, är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i när det behövs. Tidigare erfarenhet är ett krav
Vi erbjuder en säsongsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
En stor fördel är om du har en utbildning inom det gröna.
Låter detta intressant?
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@lindometradgard.se
För detta jobb krävs körkort.
