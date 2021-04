Vi söker supportmedarbetare till stort IT-företag! - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Örebro

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Örebro2021-04-02Har du ett stort intresse för IT och drivs av att kunna ge god service till andra i ditt jobb? Perfekt, då är det dig vi söker! Skicka in din ansökan redan idag.2021-04-02Som 1st line support hos våra kund kommer du att ingå i ett team för det dagliga arbetet där du med god service hjälper kunder att lösa deras IT-utmaningar. Användarnas plattform är baserad på Windows 10, MS Office 365 samt mailsystemen Exchange och MS-Outlook.Exempel på arbetsuppgifter:Mottagande och registrering av ärendenFelavhjälpning via telefon och remotePrioritering av ärenden efter behov och tidVår kund arbetar med stora komplexa kunder vilket bidrar till att tjänsten är tekniskt utmanande och det kräver ett stort teknikintresse. Vid start kommer du få en god introduktion.Vår kund är ett av Nordens största IT företag med kontor runt om i Sverige. De har sitt huvudkontor i Finland och sysselsätter cirka 24 000 medarbetare världen över. Deras kunder är verksamma inom både den offentliga sektorn samt inom privata näringslivet. Företaget har en djup teknisk och affärsmässig insikt och en drivande kraft för kunders förnyelse och innovation.Skallkrav:Gymnasial IT/ datautbildning eller en eftergymnasial IT utbildningVarit i kontakt med Active directoryBehärska engelska och svenska väl i tal och skriftMeriterande:Arbetserfarenhet från Servicedesk eller teknisk supportMS Office SuiteCitrixMS Exchange och Office 365Kompetens inom windows server, nätverk, linux och ITILVi söker dig som har fingertoppskänsla för god service och är ansvarsfull. Du tycker det är kul att prata i telefon och brinner för att utvecklas inom IT. För att trivas i denna tjänst är du en glad och lyhörd person som snabbt kan sätta dig in i kundens problem. Vidare är du som person kommunikativ och har ett stort engagemang i ditt arbete. Du är inte rädd för att prova dig fram och är ödmjuk till att lära dig nya system.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Omfattning: HeltidLön: Enligt överenskommelseStart: OmgåendeOrt : ÖrebroUrval sker löpande så missa inte chansen! Skicka in din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671060