Vi Söker Sspf-Koordinator (visstidsanställning)
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Inom förebyggande barn och ungdom i Skärholmens stadsdelsförvaltning utökar vi och söker nu en koordinator inom SSPF (Socialtjänst Skola Polis och Fritid) för en visstidsanställning året ut.
Syftet med utökningen är att arbeta ännu närmare skolor, fritid och polis för att möjliggöra tidiga och samordnande insatser för våra ungdomar.
Arbetet är en del av utvecklingen av TSI (Tidigt samordnat stöd) där vi stärker vår förmåga att erbjuda sammanhållna, lättillgängliga och förebyggande arbetssätt som ger unga rätt stöd i rätt tid.
Som SSPF koordinator arbetar du utifrån ett brottsförebyggande perspektiv och vi erbjuder SSPF på individnivå till enskilda barn och ungdomar som är i riskzon för att utveckla ett normbrytande beteende. Arbetet kompletteras med en SSPF samordnare och du får stöd av både gruppledare och enhetschef i arbetet kring SSPF.
Enheten ingår i området Förebyggande och främjande. Inom området finns även Fritiden.
Verksamheten är inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi arbetar intensivt med att utforma arbetssätt för att möta nya socialtjänstlagen och stadsdelens behov. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del i detta arbete.
Läs gärna mer om socialt arbete i Skärholmen
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och göra skillnad för våra barn och unga i Skärholmen. Vi erbjuder ett viktigt och utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med engagerade och erfarna kollegor samt med en spännande målgrupp.
Du kommer att arbeta på en enhet som är i ständig utveckling. Hos oss får du härliga kollegor som har roligt på jobbet.
Som anställd hos oss kan du köpa kort på stadens egna sim- och gymanläggningar till förmånliga priser.
Läs gärna mer om våra förmåner.
Din roll
Uppdraget är att ge praktiskt stöd till ungdomar inom SSPF. Du arbetar nära ungdomarnas vardag och möter dem där de befinner sig, bygger tillit genom regelbundna samtal och följer upp insatser som lyfts av skola, socialtjänst polis och fritid.
Rollen innebär att arbeta nära ungdomar och deras familjer, delta i SSPF-möten och säkerställa att gemensamma åtaganden följs. Du samverkar tätt med mottagningsenheten för barn och unga, skolpersonal, fältassistenter och identifierar tidiga risker och stärker skyddande faktorer. Arbetet dokumenteras strukturerat enligt samtycke och samverkansrutiner.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Träffa ungdomar enskilt i samtal
Hålla rådslag
Inhämta samtycke
Leda samverkansmöten
Tätt samarbete med skola, fält, fritid och polis
Förmedla information kring SSPF i kommunen.
Då tjänsten är i en utvecklingsfas så kommer du att ha möjlighet att vara med och forma och påverka innehållet framåt.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen krävs socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Vi ställer också krav på erfarenhet av myndighetsutövande arbete med barn och unga.
Har du dessutom erfarenhet av arbete med SSPF är det meriterande, liksom erfarenhet av brottsförebyggande arbete.
Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer där du skapar tillit hos ungdomar och vårdnadshavare. Du har förmåga att motivera, vägleda och skapa struktur. Som person är du stabil, lyhörd och trygg i utmanande möten, med ett tålmodigt och uthålligt engagemang för att stärka ungas framtidsmöjligheter. Flexibilitet och samarbetsförmåga är grundläggande utifrån att rollen är ny och kommer byggas upp under året. Övrig information
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1345". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Förebyggande barn och ungdom Kontakt
Niki Frank, enhetschef niki.liakos.frank@stockholm.se 08-50824412 Jobbnummer
9794166