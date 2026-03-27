Vi söker sommarvikarier/timvikarier inom LSS
Lekebergs kommun, LSS / Vårdarjobb / Lekeberg Visa alla vårdarjobb i Lekeberg
2026-03-27
, Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekebergs kommun, LSS i Lekeberg
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad- och integration samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 250 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier/sommarvikarier till våra verksamheter inom LSS. Det handlar om serviceboendet Bangatan 10, gruppbostaden Domarringsvägen 1-7 och även Personlig Assistans.Verksamheten är utformad för att skapa en trygg och individanpassad miljö där varje brukare kan utvecklas och leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar.För dig som medarbetare innebär detta en möjlighet att arbeta i en meningsfull och engagerad miljö, där du gör skillnad i människors liv - varje dag.Som boendestödjare kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med struktur för de som bor hos oss. För personliga assistenter är arbetet individanpassat, vilket det såklart även är inom övriga LSS-verksamheter. Allt utgår från individens förmågor och behov av hjälp.Arbetstiden skiftar mellan dag, kväll och helg eller natt (även jourtjänstgöring kan förekomma)
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:* ge omvårdnad, stöd och service till brukarna utifrån deras individuella behov* besvara och åtgärda trygghetslarm* delegerade och instruerade arbetsuppgifter från arbetsterapeut och sjuksköterska* dokumentation.För att kunna utföra arbetsuppgifterna i våra verksamheter behöver du:* ta emot delegering för att ge läkemedel. * genomgå en utbildning i förflyttningskunskap för att kunna genomföra säkra förflyttningar av brukarna* introduceras i arbetet av befintlig personal, minst 3 arbetspass.Självklart genomförs utbildningarna på betald arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:* har fyllt 18 år* kan tala och skriva på svenska.
Det är meriterande om du:* har körkort för personbil och körvana samt att det inte finns några hinder för dig att köra bil* kan cykla* om du har omvårdnadsutbildning* erfarenhet av arbete inom LSS.
Den här rollen kräver att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är lyhörd och har respekt för att vi arbetar i andra människors hem. Du behöver också ha en god förmåga att planera ditt arbete och att samarbeta med andra. Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314589". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs kommun
(org.nr 212000-2981) Arbetsplats
Lekebergs kommun, LSS Kontakt
Ing-marie EriksonTylebrink ing-marie.tylebrink-eriksson@lekeberg.se
9822370