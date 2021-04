Vi söker säljare på heltid i Kalmar! - Sector Alarm AB - Säljarjobb i Kalmar

Sector Alarm AB / Säljarjobb / Kalmar2021-04-12Ansök enkelt via mobilen eller datorn!Vill du utvecklas och ha möjlighet att göra karriär som säljare? Ta chansen att kickstarta din karriär hos oss på Sector Alarm. Jobbet passar perfekt för dig som vill ta första steget inom försäljningsbranschen eller för dig som vill ta nästa steg. Du kommer att få ovärderlig erfarenhet och vänner för livet. Det går bra för oss på Sector Alarm och många vill ta del av våra tjänster. Kalmar är ett av våra expansiva områden där vi växer som mest. Därför vi vill nu utöka vårt framgångsrika team i Kalmar med ytterligare en säljare på heltid, fem arbetsdagar i veckan.I denna rekryteringsprocess lägger vi framför allt fokus på dina personliga egenskaper och vi värderar din motivation samt inställning till att bli bättre! Du bör vilja arbeta i en social miljö, där möten med kunder och samarbete med kollegor är en stor del av din vardag. Om detta överenstämmer med dig är du den vi söker!Vi har blivit utsedda till årets Karriärsföretag för sjätte året i rad. Som anställd kommer du att ta del av vårt utbildningsprogram, Sector Way Academy och få de verktyg som behövs för att lyckas - vi satsar på dig och din utvecklingspotential.2021-04-12Rollen som säljande säkerhetskonsult innebär framför allt försäljning men även service, rådgivning och möten med nya människor. Du kommer ansvara för att boka och genomföra kundbesök där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och produkter samt deras specifika behov och intressen. Vår säljchef är dagligen med på kundmöten för att stötta, peppa och följa din utveckling hos oss.Du talar svenska obehindratDu kan arbeta på heltidDu kan arbeta på eftermiddagar och kvällarDu är prickfri i polisens belastningsregisterUrval och intervjuer sker löpande. Vi arbetar med en fördomsfri rekryteringsprocess där vi som första steg kontaktar samtliga kandidater via en kortare telefonavstämning. Ha därför telefonen redo!Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Josef Bergquist josef.bergquist@sectoralarm.se Sista dag att ansöka är 2021-04-26Sector Alarm AB5684657