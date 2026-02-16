Vi söker personal i Sollerön
Bolt.Works Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Mora
Är du en händig och lösningsorienterad person som trivs i en praktisk arbetsmiljö? Vi söker nu industriarbetare för varierande uppdrag hos våra kundföretag inom tillverkning och produktion. Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i olika verksamheter och utvecklas inom din yrkesroll. Uppdragen kan variera i längd, omfattning och teknisk nivå beroende på kund och behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Maskinövervakning
• Montering av mekaniska eller tekniska komponenter
• Felsökning, reparation och underhåll av maskiner
• Övriga uppgifter inom industriell produktion och verkstad
• Fiskodlingsarbete
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från industriellt arbete, gärna från liknande roller
• Är noggrann, ansvarstagande och trivs med praktiska arbetsuppgifter
• Har god samarbetsförmåga och en vilja att lära dig nya moment
• Har god fysik och är van att arbeta i ett högt tempo
Meriterande:
• Truckkort (A och/eller B)
• Hjullastarkort (C2)
• Ritningsläsning och erfarenhet av tekniska underlag
• Körkort och tillgång till bil (beroende på uppdragsort)
Ytterligare information:
Du blir anställd av Bolt.Works och arbetar på uppdrag hos våra kunder. En roll som ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärsmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal.
Tjänsterna tillsätts löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122), http://boltworks.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operations Manager
Maja Lund maja.lund@bolt.works 0766645666 Jobbnummer
9745446