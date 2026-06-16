Vi söker mekaniker i sommar!
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
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Om tjänsten
Vi söker nu en kunnig fordonsmekaniker till våran kund i Stockholm i sommar från juli till sista september! Vill du arbeta i en varierande roll där du får ta dig an olika tekniska utmaningar, både självständigt och tillsammans med ett team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
I rollen som mekaniker kommer du att arbeta med tunga fordon i verkstadsmiljö, med fokus på service, underhåll och reparation. Du blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet och bidra till att nå kundens mål och värderingar.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker hos vår kund kommer du att arbeta brett med underhåll, service och reparation av tunga fordon. Arbetet innebär att du ansvarar för att säkerställa att fordonen håller hög kvalitet och fungerar som de ska, samtidigt som du bidrar till en säker och effektiv arbetsmiljö. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor, där ni tillsammans löser tekniska utmaningar och driver arbetet framåt.
Kunden erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter i en tekniskt spännande vardag. Du får möjlighet att arbeta både individuellt och i team, tillsammans med kunniga kollegor där samarbete och kvalitet står i fokus. Här får du en roll där du kontinuerligt utvecklas och bidrar till verksamhetens framgång.
Arbetstiden är förlagd i skift-tider och nattskift kan tillkomma.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av fordonsreparation och teknik. Du är en ansvarstagande och kvalitetsmedveten person som trivs med att ta dig an olika typer av tekniska utmaningar. Du har förmågan att arbeta självständigt när det krävs, samtidigt som du uppskattar samarbetet med kollegor och bidrar till en positiv laganda. Med ett lösningsorienterat arbetssätt och en vilja att utvecklas är du en viktig del i att skapa ett effektivt och välfungerande team.
Krav:
Gilla att jobba både i grupp och enskilt
Ha körkort för personbil (B)
Behärska svenska språket i tal och skrift
Ha en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vara van vid att använda datorer så att du klarar av att hantera diagnosprogram och arbetsordrar digitalt
Du ska kunna arbeta från juli till sista september
Har du tidigare arbetat med reparation av fordon som exempelvis tåg eller bussar är det meriterande.
Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7837433-2054688". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uniflex Support info@uniflex.se +46855536800 Jobbnummer
9965092