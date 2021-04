Vi söker kommunikativa medarbetare till kundservice - Uniflex Sverige AB - Butikssäljarjobb i Kalmar

Uniflex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Kalmar2021-04-092021-04-09Är du serviceinriktad, gillar att arbeta i ett högt tempo och drivs av att ha nära kontakt med kunder?Vi på Uniflex söker nu kundservicemedarbetare till en av våra kunder i Kalmar.Arbetsuppgifterna innefattar inkommande samtal där du hjälper kunden med dess frågor, bland annat fakturafrågor och felanmälan. I tjänsten innefattar det även viss del av administrativa uppgifter och e-posthantering. Som anställd får du coachning, gå utbildningar samt sätta personliga målsättningar för att du ska utvecklas och trivas i din roll samt bidra till verksamhetens utveckling.Uppdraget är på heltid med varierande arbetstider vilket kan innebära dag, kvällar och helger. Det är en långsiktig anställning som börjar med 6 månaders provanställning. Starten kommer vara i slutet på april. Anställningen börjar med en utbildning på 4 veckor som är betalt.Personliga egenskaper:Du som person gillar att arbeta i ett högt tempo. Du är ansvarsfull och engagerad samt har lätt för att se och hitta lösningar. Du drivs av att nå målsättningar och gillar att fokusera på att utföra arbetet inom utsatt tid. Du är social och positiv som person och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du är mån om att ha god trivsel och ett positivt klimat på arbetet.För att passa till denna tjänst ser vi att du innehar följande:En utbildning på lägst gymnasienivåGoda kunskaper inom Office-programmenDu talar och skriver svenska flytande och med god kvalitetErfarenhet från servicebranschen, gärna inom kundservice, reception eller butik.Om du tycker att tjänsten låter intressant samt passar in på ovanstående beskrivning tveka då inte med att skicka in din ansökan till oss redan idag då urval och intervjuer sker löpande.Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Uniflex Sverige AB5683224