Vi söker kantpressare
2025-10-29
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta i ett stabilt industriföretag med hög kvalitet och moderna resurser? Då kan du vara den vi söker!
Vår kund är arbetar med avancerad plåtbearbetning, svetsning och montering, och söker just nu en kantpressare till teamet!
I rollen som kantpressare kommer du att köra manuell kantpress för bockning av detaljer, läsa och tolka ritningar samt utföra kontinuerliga kontroller för att säkerställa att produkterna håller hög kvalité enligt standard. Att hantera material och detaljer med truck samt bidra med ett bra arbetsflöde i produktionen är också en del av din vardag.
Vi söker dig som har erfarenhet av kantpressning eller bockning, alternativt gedigen erfarenhet av ritningsläsning och arbete inom metallindustrin. Då truckkörning av ledstaplare och motvikt är vanligt förekommande ser vi också att du har truckkort med behörigheterna A2 och B1.Som person är du ordningsam och kvalitetsmedveten. Att ta ansvar för ditt arbete samt att jobba både självständigt och i grupp är något du trivs med. Att du har god förståelse i svenska språket samt körkort och tillgång till bil är även det krav för tjänsten.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
