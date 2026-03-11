Vi söker försäljare

Astrid Health Intelligence söker nu tre personer till en roll inom försäljning. Tjänsten passar dig som är kommunikativ, engagerad och motiveras av att arbeta målinriktat tillsammans med ett team.
Hos oss arbetar du med försäljning kopplad till olika verksamheter och projekt. Rollen innebär att ta kontakt med kunder, presentera tjänster och bidra till att utveckla affärsmöjligheter.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kan arbetsuppgifterna bland annat innebära att:
Ta kontakt med potentiella och befintliga kunder
Presentera tjänster och erbjudanden
Följa upp kunddialoger och affärsmöjligheter
Bidra till utvecklingen av försäljningsprocesser
Dokumentera och följa upp kundkontakter

Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga
Är målinriktad och engagerad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav. För rätt person erbjuder vi en kort introduktion där du får en genomgång av arbetsuppgifter, arbetssätt och produkter/tjänster.
Anställning och ersättning
Deltid med möjlighet till Heltid
Tillsvidareanställning
Fast ingångslön samt prestationsbaserad provision

Skicka din ansökan i länken nedan med ditt CV och personligt brev . Urval och intervjuer sker löpande.

