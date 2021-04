Vi söker fler kollegor till vårt team på Omtanken Landala! - Omtanken Västerleden Vård AB - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB

Omtanken Västerleden Vård AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-07Omtanken Landala har funnits sedan 2009 och vi har under åren lärt känna närområdet som vi verkar i. Sedan januari 2021 hittar man oss i nyrenoverade fina lokaler mitt på Landala Torg.Vi söker nu dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården , bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök.Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral men även du med annan bakgrund är varmt välkommen att söka då personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av största vikt.Om digDu är leg. sjuksköterska. gärna med primärvårdsvanaDu har erfarenhet från telefonrådgivningDu tycker om att arbeta både självständigt och i team.Du har god vana av journalföringDu känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimatDu arbetar proaktivt med att förbättra vår verksamhetFör att passa för detta uppdrag bör du vara intresserad av att arbeta i en händelserik miljö där du går in med din fulla potential och nyfikenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuder en livlig arbetsplats med korta beslutsvägar och där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din vidareutbildning och utveckling.Tjänst: Heltid eller efter överenskommelseFörmåner: Tjänstepension, friskvårdbidragArbetstid: Flexibel arbetstid, schemalagd mellan 07:45-17:00Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning tillämpas alltid)Tillträde: SnarastVi kommer rekrytera löpande under perioden.Mer om oss: Sen februari 2021 samarbetar vi med Medpro Clinic och tillsammans är vi den tredje största privata primärvårdsaktören i Västra Götalandsregionen med 14 vårdcentraler, nästan 100 000 listade patienter och drygt 500 anställda. Enheterna finns i Fyrbodal, Göteborgsområdet och på Västkusten. Koncernen ägs av grundare och fonden Procuritas som i sin tur har huvudinvesterare inom pensionsfonder och banker. Vår verksamhet är offentligt finansierad och drivs i privat regi. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en bättre hälsa. Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus och med god service.Omtanken är medlemmar i Vårdföretagarnas arbetsgivarorganisation Almega där vi också har tecknat vårt kollektivavtal. Vi erbjuder en livlig arbetsplats med korta beslutsvägar och där du har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och inriktningar och är måna om din vidareutbildning och utveckling.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-24Omtanken Västerleden Vård AB5677221