Vi söker engagerad arbetsterapeut
Svensk Kvalitetsvård AB / Sjukgymnastjobb / Uppsala Visa alla sjukgymnastjobb i Uppsala
2026-02-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Kvalitetsvård AB i Uppsala
Vill du var en del av vår fina gemenskap
Är du en engagerad, driven och noggrann person med passion för att utveckla och leverera kvalitet. Trivs du i ett omväxlande arbete där du bär ansvar och har möjligheten att påverka. Då ska du läsa vidare!Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Svensk Kvalitetsvård AB är det lilla företaget med det stora hjärtat. Vi utför hemtjänst, hemsjukvård- och RUT-tjänster i Uppsala. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde oavsett ursprung. Vi ser att alla är lika värdefulla och ska bemötas med respekt, lyhördhet och värme. Genom våra insatser vill vi stärka individens egna resurser och vårt mål är att varje person vi möter i vårt arbete ska uppleva mesta möjliga välbefinnande varje dag.
Hos oss arbetar ett engagerat och kompetent team där vi har tvärprofessionell kunskap. Tack vare vår fortsatta tillväxt söker vi nu en arbetsterapeut som vill vara med och vidareutveckla vårt team (75-100 %).
Om uppdraget
Som arbetsterapeut kommer du jobba i team tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor och hemtjänstpersonal, därför är god samarbetsförmåga en viktig del av rollen.
Du kommer att jobba med brukare som är över 65 år och genomföra bedömningar och insatser i deras hem. Det kan t.ex. röra sig om rehabiliterande och hälsofrämjande insatser, ADL-bedömningar, hjälpmedelsutprovningar och bedömningar för bostadsanpassningar. Vi arbetar personcentrerat med ett helhetsperspektiv där individens samlade behov står i centrum.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med erfarenhet av arbete i hemsjukvård.
För att trivas hos oss ska du vara en trygg och handlingskraftig person som kan skapa engagemang och motivation i arbetet. Du har en tydlig kommunikation och ett strukturerat arbetssätt som gör att du kan hantera både planerade och akuta situationer. Du arbetar utifrån ett tydligt brukarperspektiv och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten med brukarens bästa i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och förmåga att samarbeta med både kollegor och brukare.
Tillträde för uppdraget är enligt överenskommelse, anställningsformen är tills vidare med 6 månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: nicola@svenskkvalitetsvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Kvalitetsvård AB
(org.nr 556966-1548)
Möllersvärdsgatan 12 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9760181