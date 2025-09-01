Vi söker en vikarierande systemförvaltare!
Vatten & Avfall I Malung-Sälen AB / Datajobb / Malung-Sälen Visa alla datajobb i Malung-Sälen
2025-09-01
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten & Avfall I Malung-Sälen AB i Malung-Sälen
Vill du vara med och utveckla hållbara systemlösningar för framtiden?
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad systemförvaltare till vårt team inom verksamhetsstöd!
Här får du möjlighet att arbeta med utveckling och förvaltning av våra system som stödjer både organisationens arbete och vår service till invånare, företag och besökare i Malung-Sälens kommun.
Om uppdragetSom systemförvaltare hos oss blir du en nyckelperson i att säkerställa att våra verksamhetssystem är effektiva, trygga och användarvänliga. Rollen är både strategisk och operativ, där du samarbetar tätt med interna och externa intressenter och bidrar med teknisk kompetens, samordning och stöd i systemrelaterade frågor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Förvalta och utveckla våra affärs- och verksamhetsstödjande system (EDP, Lime, Flex HRM) i nära samarbete med verksamheten och leverantörer.
* Planera, genomföra och följa upp releasehantering, uppgraderingar, driftsättning och förbättringsprojekt.
* Administrera behörigheter, konfigurationer och dokumentation samt hantera incidenter och problem enligt styrande processer.
* Säkerställa informationssäkerhet, GDPR-efterlevnad och bidra till kontinuitetsplanering.
* Stödja och utbilda användare, skapa användardokumentation och säkerställa en god användarupplevelse.
* Delta i projekt och arbetsgrupper, samverka med andra förvaltningar och externa leverantörer.
* Vara en länk mellan verksamheten och IT/leverantörer samt bidra till kostnadseffektiva lösningar och tydlig styrning. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och digitala lösningar. Du trivs med varierade arbetsuppgifter, många kontaktytor och har lätt för att kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet av systemförvaltning/applikationsförvaltning.
* Erfarenhet av systemförvaltning, release- och förändringshantering samt dokumentation.
* Grundläggande förståelse för IT-säkerhet, incidenthantering och GDPR.
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team, med ett strukturerat och serviceinriktat arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad och metodisk, organiserad samt noggrann med ett öga för detaljer.
* Problemlösande och resultatorienterad med god analytisk förmåga.
* Kommunikativ och samarbetsinriktad.
* Initiativtagande och öppen för nya lösningar/förändringar.Övrig information
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2025-09-30.
Tjänsten är ett föräldravikariat på 13 månader och med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Vamas omfattas av offentlighetsprincipen.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Vamas!
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Vamas är ett kommunalägt bolag med ca 70 anställda som arbetar med några av samhällets viktigaste funktioner. Som anställd hos oss får man i god samverkan med kommunens koncernbolag vara med att representera, forma och utveckla Malung-Sälens kommun. Vi ska, varje dag året runt rena spillvatten, tillhandahålla rent dricksvatten och erbjuda effektiva lösningar för en hållbar avfallshantering och återvinning. Ett stort och viktigt ansvar för att säkra en god samhällsservice och vår miljö nu och för framtida generationer.
Med den snabba utveckling som sker i Malung-Sälens kommun måste vi kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Hos oss kan alla bidra med sin innovationskraft och tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder det bästa av två världar, en bra arbetsplats nära naturen och ett rikt friluftsliv med närhet till härlig fjällmiljö. Vår strävan är att ge medarbetaren möjlighet till att påverka sitt arbete och skapa en god balans mellan arbete, fritid och familjeliv.
Allt det här är ett uppdrag vi tar oss an med stolthet, varje dag, året runt.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
(org.nr 556864-6284), http://www.vamas.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Eva-Lena Widmark eva-lena.widmark@vamas.se 0280-185 67 Jobbnummer
9486206