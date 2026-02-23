Vi söker en städerska.
T&S service AB / Städarjobb / Lomma
2026-02-23
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
, Staffanstorp
Företaget kräver en ansvarsfull, målinriktad, ärlig, punktlig, en stark ansvarskänsla städerska/en kvinna för att arbeta 75% med städning av privata hus i Lund, Malmö, Lomma.
Krav:
Kvinnlig städerska.
Lite svenska, engelska.
Viljan att arbeta! Vi har stamkunder som är vana vid bra kvalitet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
cv
E-post: tati62tati@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare T&S service AB
(org.nr 559193-0051) Jobbnummer
9756602