Vi söker en städerska.

T&S service AB / Städarjobb / Lomma
2026-02-23


Visa alla städarjobb i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos T&S service AB i Lomma

Företaget kräver en ansvarsfull, målinriktad, ärlig, punktlig, en stark ansvarskänsla städerska/en kvinna för att arbeta 75% med städning av privata hus i Lund, Malmö, Lomma.
Krav:
Kvinnlig städerska.
Lite svenska, engelska.
Viljan att arbeta! Vi har stamkunder som är vana vid bra kvalitet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
cv
E-post: tati62tati@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
T&S service AB (org.nr 559193-0051)

Jobbnummer
9756602

Prenumerera på jobb från T&S service AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos T&S service AB: