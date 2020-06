Vi söker en fritidslärare/ fritidspedagog till år 1! - Botkyrka kommun, Rikstens skola - Förskollärarjobb i Botkyrka

Botkyrka kommun, Rikstens skola / Förskollärarjobb / Botkyrka2020-06-17Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.Rikstens skola är en skola där nya idéer och engagemang uppskattas på alla nivåer. Våra elever är ambitiösa och likaväl som vi har höga förväntningar på dem, har de höga förväntningar på oss. Hos oss finns engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever.Vi lägger mycket vikt på god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever.Vi satsar mycket på tidig läsning, ett språkutvecklande arbetssätt och IKT för alla åldrar. Rikstens skola har en fungerande elevhälsa där skolledning, skolhälsovård och specialteam samarbetar med skolans övriga pedagoger. Vi har 5 arbetslag på skolan och det lag man tillhör utgör ett stort stöd för den enskilde pedagogen.Vår skola ligger granne med Lida Friluftsområde och vi är ofta ute med vår verksamhet.Rubriken i vår vision är:"Rikstens skola- nyfikenhet, trygghet, glädjeVar den du är-bli den du vill!"Vi söker nu dig som vill vara med och arbeta på en fantastisk skola.2020-06-17Som fritidspedagog eller grundlärare mot fritidshem på Rikstens skola är du den som ser helheten i elevernas skoldag. Du planerar, genomför och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån styrdokumenten. Vi har fyra fritidsavdelningar som samarbetar och ansvarar för gemensamma aktiviteter som t ex aktivitetsdag, utevistelser och tematiska arbeten. Detta sker parallellt med den gemensamma undervisningen du bedriver på den fritidsavdelning du kommer tillhöra. Under skoltid arbetar du i samverkan med klasslärare, genom att komplettera och stötta undervisningen i klassen. Du samarbetar i en nära dialog med pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.Vi lägger vikt vid personlig lämplighet och det finns en önskan om att du är examinerad fritidspedagog, grundlärare mot fritidshem eller har annan motsvarande pedagogisk högskoleutbildning. Du har ett pedagogiskt driv att vidareutveckla verksamheten och du ser på utveckling och nya idéer som positiva utmaningar. Du bidrar till våra elevers utveckling genom samspel och i dialog med andra. Du är engagerad, rak och öppen och har en organisatorisk förmåga. Du kan göra individuella anpassningar för eleverna utifrån de behov du möter. Du har god förmåga att skapa bra relationer med elever och vårdnadshavare.ÖVRIGTVår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Vikariat under hösten 2020, högst troligt förlängning till juni 2021. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 3/8-20, upphör: 2020-12-23 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-07-10Botkyrka kommun, Rikstens skola