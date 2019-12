Vi söker en administratör till Ozoneair i Luleå! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Luleå2019-12-23Har du utbildning och/eller erfarenhet inom administration? Är duktig på kundbemötande? Talar och skriver du svenska och finska flytande? Då är det dig vi söker!Ozoneair är ett ledande företag som förespråkar bättre inomhusmiljö. Företaget arbetar med att sälja ozongeneratorer för alla utrymmen och föroreningar. Företaget har över 30.000 nöjda kunder. Ozongeneratorn rengör snabbt utrymmen utan gifter och kemikalier. Ozongeneratorn angriper och tar bort illaluktande ämnen, bakterier, mögel och allergener. Ozoneair behöver nu förstärka sitt team med en administratör på heltid. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi har hittat rätt kandidat för jobbet. Som administratör kommer du att hjälpa kunder via telefon, mail och chatt. Du kommer att arbeta med orderhantering, lagersaldoföring, enklare fakturering och utleveranser till kund.2019-12-23Vi söker dig som har utbildning inom- eller några års erfarenhet av administration. Du har erfarenhet av kundservice och ser dig själv som skicklig på människobemötande. Du talar och skriver svenska och finska obehindrat. Du är en van datoranvändare, och har goda kunskaper inom office 365. Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, samt förstår danska och norska. B körkort är ett krav för denna tjänst. Som person är du positiv och engagerad. Du är ansvarstagande i din natur och genomför ditt arbete med största noggrannhet.Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd direkt av Ozoneair. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Therese Isaksson på telefon 072-21 45 329 eller via mail på therese.isaksson@studentconsulting.com . Vi genomför urval och intervjuer löpande, så tveka inte, sök redan idag! Vi tar inte emot ansökningar via mail. Sök tjänsten via vår hemsida.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-24Studentconsulting Sweden AB (Publ)5019124