Vi söker deltidspersonal till Norrköping
Pokayoke AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi söker nu studenter med ett flexibelt schema, alternativt dig med ett annat arbete som har utrymme och intresse av att arbeta extra. Kravet är att du har en annan huvudsaklig sysselsättning vilket måste styrkas med ett giltigt och pågående intyg. Efterfrågan varierar mellan dag och kvällstid och vi söker dig som kan arbeta på kort varsel, behovet är ifrån v.36 och fortsätter löpande på lång sikt.
Tillsammans med din ansökan är det viktigt att du beskriver din tillgänglighet, bifogar pågående studieintyg alternativt ett anställningsbevis/intyg där det framgår att du har en huvudsaklig sysselsättning, det påskyndar rekryteringsprocessen.
Ansökan tas endast emot via vår hemsida och tillsättning sker löpande.
Detta är ett bemmaningsuppdrag via Pokayoke.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med orderplock och lagerhantering i en modern lagermiljö där arbetet utförs både manuellt och med stöd av automatiserade plocksystem.
Vad vi söker
Tidigare erfarenhet av lagerarbete ses som mycket meriterande, dock inget krav då vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och engagemang. Vi letar efter dig som trivs med ett repetitivt arbete där du och dina kollegor fyller en viktigt roll hos våra kunder och i vår organisation. Som person ser vi att du är arbetsvillig, engagerad och trivs med praktiska arbetsuppgifter. Du är stresstålig och att arbeta målstyrd motiverar dig.
Du har en hög arbetsmoral och vill tillsammans med oss skapa en god arbetsmiljö och en trivsel på arbetet för samtliga. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och tillämplighet.Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Kan arbeta dagtid och kvällstid
• Ha möjlighet för arbete 2-3 dagar/v
Meriterande:
• Truckkort A/B med truckvana
• Kan arbeta kvällstid
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Dospace Sankt Persgatan 99 (visa karta
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602 32 NORRKÖPING Kontakt
Tyra Larsson tl@pokayoke.se Jobbnummer
10019857