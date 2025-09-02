Vi söker CNC-operatör!
2025-09-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Kristinehamn
Tycker du om korta serier och är fena på programmering och CAM-beredning? Då kanske du passar på Bröderna Hedbergs i Skattkärr. Företaget har en avancerad maskinpark inom svetsning och bearbetning, vilket passar dig som är sugen på att utvecklas som mekaniker.
Bolaget ingår i Hermano Group, vilket borgar för en trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter. Hör av dig till nedanstående rekryterare om du har frågor!Arbetsuppgifter
Som verkstadsmekaniker har du möjlighet att arbeta med hela processen, från ax till limpa, d.v.s. läsa ritningar, programmera och CAM-bereda, problemlösa och rigga, kontrollmätning och gradning. Du kommer att arbeta i en CNC-fräs och mycket av arbetstiden handlar om programmering.Profil
Vi söker dig med verkstadsutbildning och erfarenhet inom skärande bearbetning. Du skall kunna programmera och köra en bäddfräs. Om du är framåt och intresserad av ditt arbete kommer du passa in i gruppen. Du tycker om att lära dig nytt och sätter kvalitet och säkerhet i fokus. Dessutom gillar du arbetsinstruktioner och är bra på att både följa anvisningar och vara med och utveckla dessa. Vi hoppas att du är noggrann och duktig och att du ställer krav på din framtida arbetsplats. Bröderna Hedbergs har utvecklats genom engagerade medarbetare - vill du bli en av oss?
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar och bemannar inom olika yrkesområden och jobbar med långa kontrakt på både kollektiv- och tjänstemannasidan. Det här uppdraget är en hyrrekrytering och om allt fungerar som det ska är uppdraget tänkt att leda till en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag och vi ser till att människor får sin personliga utveckling i arbetslivet. Vi jobbar med löpande urval i rekryteringsprocessen så passa på att söka tjänsten redan idag.
När du nu söker jobb hos oss är det viktigt att du i din CV bara tar med de referenser som du pratat med och som vet om att de finns med i din ansökan. Om du har frågor får du gärna ställa dem till ansvarig rekryterare på Industrisupport (se kontaktuppgifter nedan). Urvals- och drogtester kan förekomma i rekryteringens slutskede. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport!
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
