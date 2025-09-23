Vi söker 2 däckskiftare till höstsäsongen!
2025-09-23
Inför höstens intensiva däckskifte söker vi två personer som vill arbeta heltid dagtid under perioden 20 oktober till slutet av november.
Byte från sommardäck till vinterdäck
Tvätt och hantering av däck
Övriga arbetsuppgifter kopplade till däckskiftet
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har god fysik och trivs med fysiskt arbete
Är arbetsvillig, noggrann och kan hålla tempo
Kan arbeta hela perioden utan längre uppehåll
Vi erbjuder dig
Ett intensivt men roligt säsongsjobb i ett sammansvetsat team
Dagtidsarbete under vardagar
Möjlighet till värdefull erfarenhet inom fordonsservice
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se Jobbnummer
9523086