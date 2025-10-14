Veterinär till Nerike
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna Nerike!
Lokaliserade i Lindesberg i södra bergslagen, fyra mil norr om Örebro, finns vår nybyggda mottagning. Här har vi tillgång till röntgen för smådjur, enklare ultraljud, blodlab, tandunit med röntgen samt operationsrum. Distriktet täcker en del av sydvästra Västmanland och större delen av Närke. Vi är för närvarande sex veterinärer, en legitimerad djursjukskötare och tre djurvårdare som hjälps åt att dra runt verksamheten. Nu behöver vi bli fler veterinärer.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter.
Om du blir vår nya veterinär är tanken att du främst ska arbeta mot lantbrukets djur. Mest nöt men även lite får, häst och du kommer även få arbeta en del med smådjur på vår mottagning. Är du intresserad av häst finns möjlighet att få vara med och bygga upp en större verksamhet än vi har haft möjlighet till idag. För dig som har lantbrukets djur som huvudsakligt intresseområde finns också goda möjligheter att kunna jobba med det vi ser att vi framåt kan utöka vår kapacitet på alla områden!
Då beredskap ingår som en naturlig del av våra tjänster behöver man ha vilja till att jobba med och upprätthålla kompetens inom alla förekommande djurslag. Du som söker till oss tycker att variationen som Distriktsveterinär är lockande!Kvalifikationer
Som veterinär hos oss är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, detta samtidigt som du har lätt för att samarbeta och ser värdet i gott samarbete.
Hos oss är aldrig den ena dagen den andra lik varför du bör trivas med att vara en del av en händelsestyrd verksamhet och ha förmåga att kunna anpassa dig efter vad situationen kräver. Som veterinär är du drivande och framåt och tänker gärna i nya banor. Du uppskattar kundkontakter och trivs med att låta kunden vara i fokus. I din roll som veterinär visar du på gott omdöme genom förmåga att göra korrekta prioriteringar utifrån situationens behov och är mån om att göra ett bra jobb.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
God datorvana, svensk veterinärlegitimation och B-körkort är ett krav.
Vi har löpande urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
