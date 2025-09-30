Veterinär eller forskare
2025-09-30
Särskild visstidsanställning | Heltid | Sista ansökningsdag 2025-10-13
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Vid SVA finns avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor (DOA). Avdelningen består av fem sektioner som ansvarar för olika djurslag samt antibiotikafrågor och vaccinförsörjning. En av dessa är sektionen för lantbrukets djur. Verksamheten vid sektionen för lantbrukets djur inkluderar diagnostik, rådgivning, forskning, utveckling och utbildning. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete inom vår grupp av djurslagsexperter. Din främsta uppgift blir att leda forskningsprojekt om ekvint coronavirus och AMR men du kommer också delta i sektionens arbete med att utveckla och förmedla kunskap om infektionssjukdomar hos häst.
Vi arbetar med problemlösning som främjar förebyggande djursjukvård och sjukdomsbekämpning för ett hållbart samhälle med god beredskap. I tjänsten ingår till exempel rådgivning till praktiserande veterinärer, produktion av kunskapsunderlag och fortbildning om olika sjukdomar och deras diagnostik och bekämpning, omvärldsbevakning nationellt och internationellt, samt delaktighet i forsknings- och utvecklingsprojekt. Du arbetar i samverkan, både internt inom SVA, och externt med bland annat andra myndigheter, veterinärer och branschorganisationer.
Arbetet utförs till stor del självständigt, vilket innebär både frihet, ansvar och egna initiativ. Tjänsteresor förekommer. Tjänstgöring på andra sektioner eller avdelningar vid SVA kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker en disputerad legitimerad veterinär med god erfarenhet av arbete med hästar och stort intresse för infektionssjukdomar, smittskydd och ett vetenskapligt arbetssätt, alternativt en forskare med erfarenhet inom relevant område. Du är insatt i svensk hästhållning och har goda förutsättningar för ett givande nätverkande med veterinärer och hästnäring. Du har erfarenhet av att publicera granskade vetenskapliga artiklar, skriva forskningsansökningar och har en viss vana vid laboratorieanalyser. Du är bra på att uttrycka dig och har talang för att söka, skapa och förädla information på svenska och engelska i tal och skrift, och du trivs med sådana uppgifter.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, som att du har en god kommunikativ förmåga, och fungerar bra i både självständigt arbete och i grupp. Du är utvecklingsinriktad och initiativtagande. Att du är noggrann, kvalitetsmedveten och utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt är lika viktigt för dig som för oss.
Meriterande
Erfarenhet av myndighetsarbete, smittskyddsarbete och vårdhygien är meriterande, liksom kunskap om stuteriverksamhet och hästavel. Anställningsvillkor
Särskild visstidsanställning under max 4-6 månader.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
