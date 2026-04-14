Vetenskaplig samordnare
Etikprövningsmyndigheten / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-04-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Etikprövningsmyndigheten i Uppsala
, Solna
, Linköping
, Göteborg
, Lund
eller i hela Sverige
Etikprövningsmyndigheten söker vetenskaplig samordnare
Etikprövningsmyndigheten söker en vetenskaplig samordnare som vill ta en central roll i myndighetens arbete för en robust etisk prövning av hög kvalitet. Hos oss möts du av ett starkt engagemang och en kultur präglad av ett nära och förtroendefullt samarbete över yrkesgränserna. Genom rollen bidrar du till verksamheten på ett sätt som har direkt betydelse för forskarsamhället och för samhällets tillit till forskning.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att samordna och bidra till utvecklingen av kvalitet och enhetlighet i etikprövning på övergripande nivå. Det innebär att du utvecklar och arbetar med strukturerade arbetssätt för att genomföra samordningen och löpande identifierar utvecklingsmöjligheter. De tar du konkret vidare i nära samarbete med andra i organisationen. Du tar även fram och förankrar kunskapsunderlag och styrdokument på området och bistår avdelningarna med råd i forskningsetiska frågor. På kansliet bidrar du med vetenskaplig expertis i exempelvis remissyttranden och i dialogen med forskarsamhället.
Du är en viktig representant för myndigheten utåt. I rollen ingår därför extern kommunikation där du representerar myndigheten vid exempelvis konferenser och i föreläsningssammanhang. Du håller även i utbildningar och konferenser.
Din roll är central i den strategiska utvecklingen av verksamheten och du ingår i myndighetens ledningsgrupp.
Arbetet är strategiskt och kvalificerat, med hög grad av självständiga bedömningar och initiativ. Det är samtidigt konkret, du skapar framdrift och har stor möjlighet att påverka.
Kvalifikationskrav och erfarenheter
Vi söker dig som har/är
Doktorsexamen inom medicin och hälsovetenskap
Lång erfarenhet av egen forskning och av att leda egna forskningsprojek
Egen erfarenhet av och djupa kunskaper om etisk granskning/etikprövning av forskning
Mycket goda kunskaper om grundläggande forskningsetiska principer, god forskningssed samt den lagreglering och de internationella regelverk som aktualiseras vid forskning
Mycket goda kunskaper om strukturer och förutsättningar för forskning hos en forskningshuvudman
Kunskap om kliniska arbetssätt och vårdprocesser
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Följande är meriterande
Erfarenhet av arbete i klinisk verksamhet
Som person har du
Erfarenhet av att arbeta självständigt med en god förmåga att planera och prioritera bland arbetsuppgifter
God förmåga att skapa goda relationer och samverka på ett lyhört och smidigt sätt samt mycket god förmåga att samarbete med andra professioner
Mycket pedagogisk och god kommunikativ förmåga
God förmåga till lösningsinriktat arbete och stort ansvarstagande
Egen erfarenhet av att genomföra förändrings- och utvecklingsledning och att leda andra
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen förväntas du vara strategisk, ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
Kort bakgrund
Etikprövningsmyndigheten bildades den 1 januari 2019 med uppdraget att etikpröva viss forskning. Prövningen görs av 21 avdelningar med ca 500 ledamöter fördelade på 6 orter. Varje avdelning består av 10 vetenskapliga ledamöter och 5 företrädare för allmänheten som leds av en ordförande som är domare. Ledamöterna är inte anställda vid myndigheten utan utför arbetet som uppdrag vid sidan av sina ordinarie arbeten.
Myndighetens kansli består av 28 medarbetare som bistår avdelningarna. Myndigheten leds av en direktör som är din närmaste chef.
Bra att veta!
Placering: Uppsala. Du har möjlighet att skriva en överenskommelse med närmaste chef om att utföra arbetet på distans ett antal dagar per vecka. Du har även möjlighet att arbeta viss del av tiden på något av myndighetens andra kontor i landet.
Varaktighet: Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas)
Omfattning: Heltid. Möjlighet till deltid för att utföra egen forskning kan diskuteras.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas
Tjänsteresor förekommer.
Välkommen med din ansökan, via e-post till registrator@etikprovning.se
, senast den 5 maj 2026. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV. I e-postens rubrik/ämnesrad anger du ditt namn (för- och efternamn) samt dnr 2026-02823-03. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Via e-post
E-post: registrator@etikprovning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ditt namn & dnr 2026-02823-03".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etikprövningsmyndigheten
(org.nr 202100-6925), https://etikprovningsmyndigheten.se/
Saco-S
Sara Thomasdotter Berggren sara.thomasdotter.berggren@etikprovning.se
9854202