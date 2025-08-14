Verktygsmakare till Safe Control
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Verktygsmakarjobb / Göteborg
2025-08-14
Söker du efter nya utmaningar och har sedan tidigare erfarenhet av manuell bearbetning inom fräsning och svarvning? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vi söker nu en engagerad och driven verktygsmakare till Safe Control. Safe Control är ett laboratorium som utför material- och miljöprovning. De erbjuder analyser av bland annat metalliska material, byggmaterial och markprov för att säkerställa kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Du blir en del av ett team som genom noggranna tester hjälper företag att möta krav från både myndigheter och branscher.
Som verktygsmakare kommer dina arbetsdagar vara varierande och du kan arbeta med flera olika projekt under samma dag. Därav är det viktigt att du är lösningsorienterad och kan ta eget ansvar över dina arbetsuppgifter.
Planerad start är i Augusti och arbetstiderna är måndag-fredag 07:30-16:00, möjligheter att flexa sina arbetstider kan finnas. Då vissa projekt kan inkomma akut och över en helg är det viktigt att du som person är flexibel och kan arbeta några helger under året.
DETTA SÖKER VI
För att trivs i denna roll ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av fräsning och svarvning och har drivet att fortsätta utvecklas. Som person behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och noggrann.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av manuell bearbetning inom fräsning och svarvning
• Gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• God samarbetsförmåga och kan arbeta under högt tempo
Har du erfarenhet av liknade arbete sedan tidigare är det mycket meriterande.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
