Verkstadschef till kund i Helsingborg

2025-09-30
Har du erfarenhet av att leda team inom verkstad och motiveras av att utveckla både medarbetare och arbetsprocesser? Vill du ta ansvar för förbättringsarbete och säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och levererar effektivt? Då kan rollen som Verkstadschef hos vår kund i Helsingborg vara den nästa utmaningen för dig!
Som verkstadschef blir du ansvarig för att leda och driva det dagliga arbetet i verkstaden, med fullt fokus på att skapa en effektiv och välorganiserad arbetsmiljö. Du kommer att ha personalansvar för ett kompetent team av tekniker, där din uppgift blir att coacha, utveckla och motivera medarbetarna för att nå både individuella och gemensamma mål. Rollen innebär även att du planerar och prioriterar verkstadsarbetet, ansvarar för kvalitetssäkring samt följer upp att utfört arbete håller högsta standard. I uppdraget ingår också budgetansvar och att arbeta kontinuerligt med förbättringar för att utveckla rutiner och processer.
Din Profil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av ledarskap inom fordonsbranschen. Du är van vid att leda team och skapa resultat genom att kombinera tydligt ledarskap med ett strategiskt och affärsmässigt tänk. För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, lösningsorienterad och van att fatta beslut i komplexa situationer. Du har en god kommunikativ förmåga, skapar engagemang i teamet och värdesätter samarbete på alla nivåer. Du motiveras av att leverera resultat, utveckla både människor och verksamhet, och att se konkreta förbättringar i produktionen. Här får du chansen att vara med och forma framtiden för en verkstad där kvalitet, kundfokus och effektivitet står i centrum.Om företaget
Detta är en direktrekrytering där du får en anställning direkt hos vårt kundföretag. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Teo Sandahl, teo.sandahl@autorekrytering.se
