Verkstadschef till Bilkompaniet i Luleå
2026-03-10
Vill du ta klivet från att vara en skicklig tekniker till att bli den som leder, utvecklar och sätter riktningen? Eller arbetar du redan i en arbetsledande roll och söker en miljö där du får större mandat och möjlighet att påverka?
Vi söker en verkstadschef till Bilkompaniet i Luleå. Här får du chansen att kliva in i en nyckelroll där du kombinerar teknik, struktur och ledarskap i vardagen. Här leder du en modern verkstad med engagerade kollegor, stark laganda och höga ambitioner kring kvalitet och kundupplevelse. Du blir den som skapar tydlighet i det dagliga arbetet, fångar upp teamet varje morgon och säkerställer att verkstaden fungerar effektivt, strukturerat och med hög kvalitet i varje led.
Information om tjänsten
Bilkompaniet är ett familjeägt företag med cirka 60 medarbetare i Luleå och Piteå. Här råder en platt organisation med stark vi-känsla, korta beslutsvägar och ett gemensamt fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Som verkstadschef ansvarar du för den dagliga driften och strukturen i verkstaden. Det övergripande ekonomiska ansvaret ligger hos servicemarknadschef, medan du säkerställer att verksamheten fungerar operativt - från morgonens planering till uppföljning av mål och fokusområden.
Tjänsten är en del av vår direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bilkompaniet. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
Som verkstadschef har du en central roll i att få verkstaden att fungera effektivt, strukturerat och med hög kvalitet i varje led. Du är närvarande i vardagen, sätter riktningen för dagen och skapar förutsättningar för teamet att prestera. Genom ett tydligt och lyhört ledarskap säkerställer du att både människor och arbetsflöden fungerar smidigt.
Ditt ansvar innebär bland annat att:
Leda, coacha och stötta tekniker i det dagliga arbetet
Planera, prioritera och skapa struktur - vad är viktigast idag?
Ha kundkontakt och hantera ärenden som kräver extra dialog och lösningsfokus
Skapa tydliga roller och effektiva flöden i verkstaden
Hålla i utvecklingssamtal och ha viss del personalansvar
Arbeta med målstyrning samt följa upp resultat och fokusområden
Du samlar teamet varje morgon, fångar upp behov och ser till att alla vet sitt uppdrag - samtidigt som du driver verkstaden framåt både operativt och långsiktigt.
Du arbetar efter bekväma arbetstider, måndag-fredag 07:00-16:00.
Du erbjuds
Hos Bilkompaniet blir du en del av en platt och familjär organisation med korta beslutsvägar och en stark vi-känsla.
Du erbjuds bland annat:
Möjlighet att ta nästa steg i karriären och växa i en ledarroll
En arbetsplats där du får påverka struktur, arbetssätt och utveckling
Ett engagerat team som vill framåt och hjälper varandra
Trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och friskvårdsförmåner
Stöd från ledning och kollegor i en prestigelös miljö
Här får du inte bara ett nytt jobb - du får en roll där ditt ledarskap gör konkret skillnad varje dag.
Vi söker dig som
För oss är personlighet och engagemang viktigast. Vi söker dig som vill ta ansvar, som bryr dig om både människor och resultat - och som genuint vill vara med och utveckla verksamheten.
Du är en närvarande och kommunikativ ledare som skapar förtroende i gruppen. Du har förmågan att vara tydlig och lyhörd utan att tappa riktning. Du förstår vikten av att hålla ihop teamet, skapa struktur i vardagen och bygga en kultur där man hjälper varandra och tar ansvar tillsammans.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från fordonsbranschen och god teknisk förståelse
Är redo att ta nästa steg - kanske från mekaniker till ledare eller utveckla dina ledarkunskaper ytterligare
Har ett starkt engagemang för både kunder och kollegor
Trivs med att vara närvarande i vardagen och skapa dialog
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
Har B-körkort (C eller D är meriterande)
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
