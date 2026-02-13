Verkstadsarbetare sökes
Verkstadsmedarbetare - Plåt
Just nu söker vi erfarna verkstadsarbetare inom plåt, industri och produktion. Vår kund specialiserar sig på plåt- och metallarbeten, framförallt undertak och fasader, med ett stort fokus på design, funktion och speciallösningar.
Detta är en tjänst med en varierad och praktisk roll där du arbetar med sax, bockning och montering i nära samarbete med kollegor. Arbetsplatsen är förlagd i Tyresö. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Ställa, övervaka och köra CNC-maskiner
Bockning av plåt
Montering med olika tekniker såsom nitning, skruvning och popnit
Hantering av handverktyg och mätverktyg
Paketering på pall för nationella och internationella transporter
Arbeta efter produktionsritningar och arbetsorder i vårt affärssystem Monitor ERP
Samarbeta med kollegor i produktionen för att säkerställa hög kvalitet och leveransprecisionKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Industrivana och erfarenhet från liknande arbete
Grundläggande ritningsläsning och måttförståelse
Truckkort (krav)
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av handverktyg, mätverktyg och monteringstekniker
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
Svetskunskaper
Erfarenhet av arbete utifrån produktionsritningar
Vana att använda Monitor ERP eller liknande affärssystem
Vi erbjuder
En trygg anställning i en växande verksamhet
Ett varierat arbete med möjlighet att utvecklas inom industri och produktion
Ett sammansvetsat team med god sammanhållning
