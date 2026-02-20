Verksjurister sökes
Naturvårdsverket / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturvårdsverket i Stockholm
, Östersund
eller i hela Sverige
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
När myndigheten får nya uppdrag och utökat ansvar växer behovet av juridiskt stöd. Vi söker därför ytterligare verksjurister till rättsenheten på Naturvårdsverket. Hos oss får du möjlighet att arbeta med utmanande och aktuell juridik och vara med att driva utvecklingen mot en hållbar miljö.
Verksjuristerna ger juridiskt stöd i frågor som rör allmän förvaltningsrätt, upphandling, dataskydd, digitaliserings- och IT-juridik, avtal och överenskommelser, skadestånd, offentlighet och sekretess, beredskap och säkerhet samt bidrag och statsstöd. Rättsenheten har ansvar för det övergripande arbetet inom rättssäkerhet och ansvarar för arbetet kring korruption och oegentligheter. På rättsenheten arbetar elva jurister.
Dina arbetsuppgifter
Som verksjurist arbetar du under ledning av enhetschefen med att ge juridiskt stöd till myndigheten. Du bidrar till att säkerställa att myndighetens arbete bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det innebär omväxlande arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera goda kunskaper inom de aktuella rättsområdena med förståelse för vad som bäst bidrar till att Naturvårdsverkets uppdrag fullgörs effektivt och enligt gällande rätt.
Den aktuella tjänsten innebär att du tillsammans med övriga jurister på enheten och i nära samarbete med olika yrkeskategorier och delar av verksamheten bland annat
• lämnar löpande rättsligt stöd till verksamheten,
• utgör stöd till chefsjuristen,
• skriver rättsutredningar och gör juridiska bedömningar i större juridiska frågeställningar,
• bidrar till att utveckla rutiner och arbetssätt genom att delta i framtagandet av verksövergripande styrande och stödjande dokument,
• deltar i projekt, regeringsuppdrag och remissvar, och
• bidrar till att etablera och utveckla processer för ärendehandläggning och beslutsfattande.
Du kommer tillsammans med kollegor på enheten att hålla interna utbildningar inom enhetens ansvarsområden.
Din kompetens
Vi söker dig som har juristexamen och flerårig aktuell erfarenhet av juridiskt arbete. Du ska ha en bred juridisk kompetens och kunna göra självständiga bedömningar utifrån en analys av de rättsliga förutsättningarna.
Goda juridiska kunskaper inom något av de rättsområden som ligger inom enhetens ansvarsområde är meriterande, likaså erfarenhet från arbete vid domstol, departement, advokatbyrå eller annan statlig myndighet.
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och noggrann. Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. För att trivas bör du också vara serviceinriktad och tycka om att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du bör även vara lösningsinriktad och kunna prioritera, samt kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt och vara van att arbeta effektivt och ibland under tidspress.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningarna gäller tills vidare på 100 %. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Naturvårdsverket tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att vara placerad i våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler i antingen Hammarby sjöstad i Stockholm eller centrala Östersund. Vi tillämpar individuell lönesättning.Publiceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet. Det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026.
Kontakt
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta nedanstående personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.
Line Zandén, enhetschef på rättsenheten.
Kontaktpersoner för ST och SACO.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Naturvårdsverket Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), http://www.naturvardsverket.se Jobbnummer
9755827