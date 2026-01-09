Verksamhetsutvecklare informationssäkerhet och dataskydd, Varbergs kommun
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen har nära 2 200 medarbetare och räknas därmed som en av Varberg kommuns största förvaltningar. Med verksamhetsområdena förskola, grundskola och barn- och elevhälsa finns vi för barn och elever och tillsammans formar vi framtiden.
När en av våra kollegor tar nästa steg i sin karriär inom kommunen söker vi nu en verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet och dataskydd som vill ta vid och vidareutveckla vårt pågående arbete. Hos oss får du arbeta i en strategiskt viktig funktion där din kompetens bidrar till en trygg, säker och välfungerande verksamhet med direkt betydelse för barn, elever och medarbetare.
I rollen deltar du i olika forum, nätverk och samarbeten där du tillsammans med andra driver kommunens arbete framåt i linje med vår kultur, våra mål och vår vision.
Tjänsten är placerad på förvaltningens kansli i hjärtat av Varberg, på bekvämt gångavstånd från tågstationen. På kansliet finns olika stödfunktioner där din roll utgör en viktig funktion. Vi arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa ordning, öppenhet och kvalitet i förvaltningens processer.
Din kompetens blir en viktig del i arbetet som ytterst gör skillnad för barn och elever i Varbergs kommun.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet och dataskydd som vill vara med och stärka förskole- och grundskoleförvaltningens fortsatta utveckling. Du tar vid efter en kollega som går vidare mot nya utmaningar inom kommunen och får möjlighet att både förvalta och vidareutveckla ett etablerat och viktigt arbete.
I rollen ansvarar du för att leda och driva förvaltningens arbete med informationssäkerhet och dataskydd. Du arbetar med att genomföra konsekvensbedömningar och att förvaltningen följer GDPR. Du arbetar strategisk med styrning, riktlinjer och handlingsplaner samtidigt som du operativt ger stöd i ärenden, riskanalyser, personuppgiftshantering.
Du blir ett viktigt stöd till chefer och medarbetare och bidrar till att höja kompetensen inom området i hela organisationen. Rollen innebär ett nära samarbete med kommunens dataskyddsombud och säkerhetsstrateger och flera andra tvärfunktionella kompetenser.
I tjänsten ingår också myndighetsutövande uppgifter och utredningsuppdrag i skollagsrelaterade frågor och framtagande av beslutsunderlag i olika sakfrågor utifrån behov.
Hos oss får du ett utvecklande och betydelsefullt uppdrag där din kompetens skapar trygghet och kvalitet i verksamheten och där du är med och bygger goda förutsättningar för barn och elevers lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis informationssäkerhet, juridik, IT, samhällsvetenskap eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, GDPR eller liknande områden är meriterande. Du har en god förmåga att förstå och tillämpa regelverk och kan omsätta dem till praktiska arbetssätt i verksamheten. Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, strukturerat och resultatinriktat. Du är van att planera, leda och samordna ditt arbete och har en god administrativ och kommunikativ förmåga. Eftersom rollen innebär kontakt med flera olika funktioner och yrkesgrupper är det viktigt att du trivs i samarbete, bygger goda relationer och har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att handlägga frågor inom informationssäkerhet och dataskydd såsom riskanalyser eller informationsklassning liksom erfarenhet av att utbilda och stödja chefer och medarbetare.
Hos oss blir du en del av ett team som trivs tillsammans, tar vara på varandras kompetenser och sätter samarbete högt.
ÖVRIGT
Låter detta som din nästa spännande utmaning? Gör skillnad med oss, välkommen in med din ansökan idag!
Intervjuer kommer att hållas löpande under annonseringstiden.
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
