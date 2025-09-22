Verksamhetsutvecklare/Controller
2025-09-22
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Avdelningen för särskilt boende
Hos oss får du möjlighet att tillsammans med vår nuvarande verksamhetsutvecklare utveckla en verksamhet som inte bara möter dagens behov, utan också aktivt formar morgondagens äldreomsorg och hälso- och sjukvård.
Uppdraget som verksamhetsutvecklare med controlleransvar är strategiskt och innebär att stödja avdelningen i förbättringsarbete, utifrån aktuella behov och mål samt att stärka, utveckla och följa upp kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse inom området för särskilt boende, korttidsvistelse och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Avdelning särskilt boende är indelad i tre verksamhetsområden: särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. I ledningsstaben ingår avdelningschefer, verksamhetsutvecklare, digitaliseringssamordnare samt administrativ assistent. Avdelningen består av cirka 550 medarbetare. Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare med controlleruppdrag driver du förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du följer upp kvalitet och effektivitet samt analyserar nyckeltal och måluppfyllelse samt samarbetar nära chefer medarbetare och andra funktioner.
Du ansvarar för att utveckla ett processorienterat arbetssätt genom kartläggning, analys och förbättring av processer. Du planerar, implementerar och följer upp rutiner, riktlinjer och arbetssätt med syfte att säkerställa en hållbar och kvalitativ utveckling.
Du stödjer det systematiska kvalitetsarbete med metoder och verktyg för förbättring, ansvar för omvärldsbevakning, föreslår förbättringsåtgärder. Du bistår också vid utredningar kring avvikelser.
Du kommer även ansvara för att initiera och leda projekt kopplade till utveckling, förändringsarbete samt implementering av nya arbetssätt och system. Du förväntas även bidra till att stärka verksamhetens förmåga till lärande, uppföljning och förbättring utifrån evidens, lagkrav och brukarperspektiv.
Rollen innebär även att initiera och leda projekt kopplade till utveckling, förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt och system. Du bidrar till ett lärande, uppföljning och förbättring utifrån evidens, lagkrav och brukarperspektiv
Vem är du?
Du har högskoleutbildning inom relevant område samt erfarenhet av verksamhets och kvalitetsutveckling. Du har god kännedom om kvalitetsverktyg såsom PDSA, processkartläggning. Rollen kräver att du har mycket god analytisk förmåga samt erfarenhet av att arbeta med nyckeltal, målstyrning och uppföljning. Rollen kräver även att du har erfarenhet av att arbeta i projektform och att leda projekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av offentlig förvaltning, inklusive kunskap om den styrning och de beslutsvägar som präglar offentlig verksamhet. Vidare är det en fördel om du har kunskaper i arbetssätt enligt SIQ samt erfarenhet och kunskap av utredningsarbete
För att lyckas i rollen behöver du själv kunna ta initiativ samt ha förmåga att arbeta självgående och vara drivande i förbättringsarbeten och projekt utifrån de prioritering som beslutats av avdelningens ledningsgrupp. För att lyckas i en relativ komplex kontext och förstå hur verksamhetens frågor påverkar andra och övertid behöver du en god förmåga till helhetssyn.
Du är kommunikativ i såväl tal som skrift för att kunna föra dialog och skapa delaktighet i de förändringsprocesser du driver.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg särskilt boende Kontakt
Carina Söderström, äldreboendechef 0498-204593 Jobbnummer
9519153