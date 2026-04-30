Verksamhetsutvecklare
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Avdelningen Tillstånd ansvarar för att utvärdera verksamma ämnen i bekämpningsmedel samt att pröva ansökningar om produktgodkännanden och dispenser för växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt gällande EU-lagstiftning.
Denna rekrytering gäller en tjänst på avdelningen Tillstånd med rapportering direkt till avdelningschefen.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.
Arbetsuppgifter
Ditt arbete innebär att arbeta med processutveckling, digital transformation, förändringsarbete och verksamhetsutveckling med IT-stöd inom avdelningens verksamhet. Du är ett stöd till avdelningens chefer och medarbetare avseende processutveckling och identifiering av behov av digitalisering inom avdelningen. Du deltar i arbetet med att ta fram underlag till myndighetens IT-planering.
Arbetet innebär också att vara förbättringsledare genom att förvalta och utveckla avdelningens produktionssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av vår handläggning av produktansökningar. Produktionssystemet är lean-inspirerat. Förbättringsledaren stödjer arbetet med kvalitet i alla led, leverans i rätt tid, vårt teambaserade arbetssätt och vårt ständiga förbättringsarbete.
Du är också vår samordnare för avdelningens process för förbättringsaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med lämplig inriktning.
Du ska ha god kompetens inom verksamhetsutveckling och processtyrning. Du ska ha erfarenhet av projektledning och att leda workshops. Vi vill att du har erfarenhet av lean-baserade arbetssätt och av six-sigma-metodik. Det är meriterande om du har sådan erfarenhet från statlig verksamhet.
Du bör ha erfarenhet av myndighetshandläggning samt ha ett intresse av att bidra till att utveckla verksamheten för att underlätta både för medarbetare och externa intressenter. Vi ser gärna att du har intresse för Kemikalieinspektionens verksamhetsområde.
Som person är du strukturerad, analytisk och har god kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är samarbetsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor i organisationen. Du kan samtidigt även arbeta självständigt och ta ansvar för att driva processer framåt. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H26-05495".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kemikalieinspektionen
Löfströms Allé 5
172 66 SUNDBYBERG
Kemikalieinspektionen, Tillstånd Kontakt
Avdelningschef
Agneta Westerberg Agneta.Westerberg@kemi.se 08-519 41 264
9885426