Verksamhetsutvecklare - Region Uppsala - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala2021-06-29Akademisk primärvårdscentrum UtvecklingVåra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Vill du arbeta som verksamhetsutvecklare hos oss?Välkommen att söka fyra tillsvidareanställningar som verksamhetsutvecklare på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Vi på Akademiskt primärvårdcentrum (APC) Utveckling arbetar med verksamhetsnära utvecklings- och förbättringsarbete. Detta arbete är centralt i utvecklingen mot en mer nära och effektiv vård för medborgarna.Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Ditt uppdragVi söker dig som vill vara med och tillsammans med oss bidra till en förbättrad hälsa för våra medborgare i regionen. Vi erbjuder ett spännande arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö. I rollen som verksamhetsutvecklare är ditt uppdrag att utveckla verksamheterna inom förvaltningen genom att i nära samverkan med verksamheterna föreslå, leda och genomföra, koordinera, följa upp och rapportera olika typer av utvecklingsarbeten inom första linjens vård. Uppdragen kan röra verksamhetsutveckling både lokalt på enskilda vårdcentraler men också på förvaltningsövergripande nivå. Tillsammans med chefer, medarbetare i vården och kollegorna på APC Utveckling kommer du att arbeta för att tillgängligheten, vårdkvaliteten och patientsäkerheten ständigt förbättras.I arbetsuppgifterna ingår att vara både projektledare och projektmedarbetare i olika uppdrag. I uppdraget ingår även att delta i olika arbetsgrupper både inom förvaltningen och på förvaltningsövergripande nivå utifrån kompetensområde och behov. Ditt uppdrag kommer vara att stödja våra verksamhetsområden med lokalt utvecklingsarbete efter deras behov. Du kommer att ingå i Nära vård och Hälsas arbete med utvecklingsarbete inom områden som patientsäkerhet, vårdkvalitet, tillgänglighet, hälsofrämjande insatser, och digitala lösningar. Vi tillämpar ett teambaserat arbetssätt där vi arbetar tillsammans kring olika frågor för att nå bästa resultat.Din kompetensVi söker dig som har en högskoleexamen med hälso- och sjukvårdsinriktning. Du har erfarenhet av att leda och ingå i utvecklings- och förändringsarbete inom primärvård. Det är meriterande om du är utbildad inom förbättringskunskap, har erfarenhet av att arbeta processorienterat och har erfarenhet av projektledning inom primärvård. Det är också meriterade om du har erfarenhet av datadrivet förbättringsarbete med hjälp av exempelvis kvalitetsregister, SAS och andra vårdadministrativa system. Har du arbetat med produktionsplanering inom primärvård är även detta meriterande liksom erfarenhet av utvecklingsarbete utifrån metoden tjänstedesign. Även chefs -och ledarerfarenhet är meriterande för tjänsten.Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera. Som person är du självgående, initiativtagande och genuint intresserad av kvalitets- och förbättringsarbete. Du är kvalitetsmedveten och vill se konkreta resultat av ditt arbete. Du är analytisk och strukturerad samt har förmåga att prioritera och samtidigt se helheten. Du är drivande, har ett pedagogiskt förhållningssätt och är resultatorienterad. Du har förmåga att slutföra arbetsuppgifter och ta ansvar för att arbetet blir färdigt inom givna ramar. Du fungerar väl såväl i grupp som med självständiga arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt.Vår verksamhetAPC Utveckling tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. APC Utveckling ingår tillsammans med APC Utbildning, APC Forskning, Forskning Funktionshinder, Hälsoäventyret samt FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i förvaltningens enhet för Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU). APC Utvecklings uppdrag är att stödja verksamheterna för att nå fastställda mål. Vi är förvaltningens stöd i primärvårdsgemensamma utvecklingssatsningar, projektarbeten och i specifika utredningsuppdrag. Kliniska processer utgör tillsammans med andra processer grunden för att utveckla verksamheten med syfte att skapa god vårdkvalitet. Du kommer att ingå i en stor, multiprofessionell verksamhet med kunniga kollegor.Vill du veta mer?Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta verksamhetschef för APC Utveckling Hanna Fagerlind, e-post hanna.fagerlind@regionuppsala.se , tel. 072-450 22 69.Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala, 018-611 00 00.2021-06-29Vi ser fram emot din ansökan via länken nedan. Bifoga CV och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 6 augusti.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse -Sista dag att ansöka är 2021-08-06REGION UPPSALA5835944