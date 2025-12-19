Verksamhetscontroller till Sektor Lärande
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Lärandekontoret / Organisationsutvecklarjobb / Ljusdal Visa alla organisationsutvecklarjobb i Ljusdal
2025-12-19
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Lärandekontoret i Ljusdal Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vi söker en Verksamhetscontroller som vill vara med och utveckla styrning, kvalitet och intern kontroll inom Sektor Lärande.
I rollen arbetar du nära ledningen och spelar en central roll i att säkerställa att vår planering, uppföljning och rapportering håller hög kvalitet, är väl förankrad och följer gällande lagar och kommunala styrprinciper. Du har ett brett uppdrag där du får kombinera analys, utvecklingsarbete och operativa insatser som bidrar till en effektiv och rättssäker verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten Verksamhetscontroller är en ny roll inom sektor Lärande som tillsammans med övriga funktioner på Lärandekontoret arbetar efter uppsatta mål och tidsplaner i syfte att stödja våra verksamheter till att skapa den bästa skolan.
Som Verksamhetscontroller ansvarar du för att:
Samordna verksamhetsplanering och uppföljning, samt säkerställa koppling till övergripande mål, budget och resultatindikatorer på en både operativ, taktisk och strategisk nivå. Du är en länk mellan kommunledningskontoret och våra verksamheter för att säkerställa likvärdighet och systematik.
Samordna internkontrollplaner och följa upp intern kontroll, inklusive lagefterlevnad inom prioriterade områden.
Stötta arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla, dokumentera och följa upp kvalitetsmål och indikatorer i nära samarbete med verksamheterna.
Kvalitetssäkra och följa upp underlag och statistik, som exempelvis analys av elevresultat, samt ansvara för inrapportering internt och till andra myndigheter.
Genomföra utredningar och leda utvecklingsprojekt inom styrning, kvalitet, analys eller organisationsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi, statsvetenskap, samhällsvetenskap, kvalitetsutveckling eller liknande.
Erfarenhet av verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetsarbete inom offentlig sektor.
God kännedom om kommunal styrning, internkontroll och tillämplig lagstiftning.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift och att sammanställa beslutsunderlag.
Vana av att arbeta med statistik, analys och rapportering - gärna i kombination med systemadministration.
För att lyckas i rollen är du som person analytiskt, noggrann och har förmåga att se samband mellan mål, resultat och utvecklingsbehov. Du har god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift samt har förmåga att anpassa information efter målgrupp. Du har ett tydligt intresse för skolans utveckling och att samarbeta för att förbättra förutsättningarna för elever och personal genom smarta digitala lösningar.Övrig information
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/230". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Lärandekontoret Kontakt
Åsa Jerfsten 0651-761601 Jobbnummer
9657873