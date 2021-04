Verksamhetscontroller med intresse för forskning och utveckling - Region Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-09Vi söker nu en verksamhetscontroller till Akademiskt Specialistcentrum och den helt nya verksamheten Samordning av it och digitalisering.Akademiskt specialistcentrum(ASC) är en enhet inom Region Stockholm för patienter med MS, Parkinson, diabetes, reumatiska sjukdomar och Överviktscentrum som invigdes hösten 2017. Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. Inom ASC är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i den dagliga vårdverksamheten. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare, patientföreningar och näringsliv. Vi strävar efter att skapa en personcentrerad vårdmiljö tillsammans med de patienter som vänder sig till oss.Samordning av it och digitaliseringansvarar för digitala tjänster som stöttar vårdproduktionen inom hela Region Stockholm, gäller även om de digitala tjänsterna nyttjas av privata vårdgivare. Detta skapar en sammanhållen formell struktur med beslutsmandat avseende både enskilda digitala tjänster och initiativ och vid behov av prioriteringar mellan flera olika digitala tjänster eller initiativ. Arbetet sker i nära samarbete med övriga vårdgivare för att säkerställa att digitaliseringsarbetet har en djup verksamhetskompetens.2021-04-09I rollen som verksamhetscontroller ingår:Budgetering, resultatuppföljning, framtagande av prognoser och rapportering av månads- och årsbokslut.Uppföljning och analys av ekonomi- och verksamhetsstatistik samt nyckeltal.Framtagande av beslutsunderlag vid t ex nya avtal, auktorisation/av auktorisation, förändrade uppdrag, lokalförändringar och investeringsbeslut.Medverka vid styrkorts- och verksamhetsuppföljning.Representera ekonomifrågor på resultatenheternas ledningsgrupper och övriga personalmöten.Deltaga i arbetsgrupper för vidareutveckling av arbetssätt och metoder.Kvalitetssäkra redovisningssystem och resultaträkning, inklusive kundfakturering och uppbokningar vid framtagande av beslutsunderlag vid t ex nya avtal, auktorisation/av auktorisation, förändrade uppdrag, lokalförändringar och investeringsbeslut.De arbetsverktyg vi använder är bland annat ekonomisystemet Raindance, uppföljningsverktyget QlikView samt Office paketet.De kvalifikationer du ska ha för rollen är:Akademisk examen med ekonomisk inriktning (civilekonom eller motsvarande).Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet efter examen.Goda IT-kunskaper, främst i excel.God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.God pedagogisk förmåga, så du kan förklara ekonomisk uppföljning för vårdens chefer och medarbetare.Erfarenhet och kunskap avseende process- och förbättringsarbete är meriterande.För att du ska trivas i rollenhar du lätt för att kommunicera, har helhetssyn och har god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat som främjar teamarbete, engagemang och delaktighet. Du är serviceinriktad men även ha hög integritet. Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information:Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av redan anställda medarbetare inom Region Stockholm.SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION STOCKHOLM5683218