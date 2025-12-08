Verksamhetscontroller
Försvarets Radioanstalt / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en verksamhetscontroller som vill arbeta brett med myndighetsövergripande frågor. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som verksamhetscontroller hör du till kontoret för ekonomi- och upphandlingsstöd inom avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningens uppgift är att tillse att allt fungerar runt omkring kärnverksamheten och ge den de förutsättningar som den behöver. Du rapporterar direkt till myndighetens ekonomichef.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med myndighetsövergripande frågor. Du har en central uppgift i framtagandet av myndighetens verksamhetsplan, uppföljning, budgetunderlag och årsredovisning. Under ekonomichefens ledning, och tillsammans med såväl verksamhets- som finansiella controllers, deltar du i utvecklingsarbetet för att säkerställa effektiva processer för ekonomistyrning och verksamhetsplanering. I din roll leder du egna, och deltar i, processer och arbetsgrupper som berör hela myndigheten.
Du arbetar i en komplex och informationsintensiv miljö där du får ett helhetsperspektiv på myndighetens verksamhet som du ska kunna omsätta i ditt arbete. Vidare arbetar du tidvis med parallella processer under hög tidspress. Du kommer att ha många kontakter, såväl inom myndigheten och med myndighetens ledning som externt med regeringskansliet och andra myndigheter.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi, statskunskap eller liknande, alternativt enligt arbetsgivaren motsvarande kunskaper från arbetslivserfarenhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med motsvarande eller liknande arbetsuppgifter
God kunskap i Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom något eller flera av följande områden:
Motsvarande eller liknande arbetsuppgifter inom staten eller övrig offentlig sektor
Verksamhetsstyrning inom försvarsområdet eller säkerhets- och underrättelseområdet
Analys och framtagning av beslutsunderlag
Presentation av underlag för ledningsgrupp eller motsvarande
Portföljstyrning, t.ex. enligt SAFe-modellen
FRA:s interna processer och rutiner
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem lyhört och smidigt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självständighet - Du har mod att agera efter din egna övertygelse.
Självgående - Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.
Språklig analytisk förmåga - Du förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Vidare producerar du egna dokument av hög kvalitet.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 48 27, alternativt rekryteringsfunktionen via rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-04
Referensnummer 2025FRA2089-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9632379