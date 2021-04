Verksamhetschefsassistent till Barnakuten, Karolinska - Region Stockholm - Administratörsjobb i Solna

Region Stockholm / Administratörsjobb / Solna2021-04-13Vi erbjuderBarnakutsjukvård utgörs av barnakuten i Solna och Huddinge med avdelningarna BAVA 1 och 2 med hemvist på B87-89 och K43, Hemsjukvården Mobilen. På dessa enheter är vi ca 250 medarbetare. Vi har även jourande läkare från andra enheter som arbetar tillsammans med oss.Vi tillhandahåller dygnet-runt-vård för barn med akuta sjukdomstillstånd och skador. Verksamheten är Sveriges enda traumaenhet för barn. ME Barnakutsjukvård driver också Barnskyddsteamet som är involverat i verksamheten vid Stockholms Barnahus. Där arbetar polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatta för brott.2021-04-13Vi söker nu en assistent till verksamhetschefen inom omvårdnadsområdet barnakuten. Ett spännande och utvecklande uppdrag där du ingår i ledningsgruppen med många trevliga kollegor.Du arbetar nära verksamhetschefen och avlastar med administrativa uppgifter som t ex kalenderbokningar, kallelser, protokoll, patientärenden, personalrapportering i Heroma och fakturahantering.Du har egna uppdrag inom verksamhetsområdet som bl a webbredaktör, dokumenthanteringsadministratör, IT-kontakt och är i många områden kontaktperson och har en central roll till centrala staber inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska. Du ingår i nätverket för chefsassistenter inom vårt tema där du kan ge och få tips och råd!Vi söker dig somÄr nyfiken och engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.Har lätt för att sätta dig in i andras situation. Du lyssnar, förstår och visar hänsyn.Gör korrekta prioriteringar. Du visar gott omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.Har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar därför sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.Samarbetar för att nå gemensamma mål och tar egna initiativ.Du tycker att våra värderingar stämmer överens med dina - ansvar, medmänsklighet och helhetssyn!KvalifikationerKrav: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Goda IT-kunskaper. Utbildning på minst gymnasienivå / yrkeshögskola.Meriterande: Bakgrund inom Hälso- och sjukvård.För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. CV2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)Personligt brev (frivilligt)Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Läs mer om rekryteringsprocessen HÄR.Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Sök tjänsten". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-27REGION STOCKHOLM5689101