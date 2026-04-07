Verksamhetschef till tandklinik
Familjetandvården i Stockholm AB / Tandläkarjobb / Huddinge
2026-04-07
Vi söker en engagerad och strukturerad verksamhetschef till vår tandklinik. Hos oss får du en central roll i verksamheten med stort ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och utveckling.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som verksamhetschef ansvarar du för den dagliga driften av kliniken samt säkerställer att verksamheten uppfyller gällande lagar och krav. Du har ett särskilt ansvar för patientsäkerheten och arbetar aktivt med att utveckla och följa upp rutiner och processer.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvar för patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsarbete
Upprättande och uppdatering av rutiner, policys och andra styrdokument
Säkerställa att verksamheten uppfyller myndighetskrav, särskilt i samband med tillståndsansökan
Leda och stödja personalen i det dagliga arbetet
Arbeta med verksamhetsutveckling och förbättringsarbeteKvalifikationer
Relevant utbildning inom vård, administration eller motsvarande
Erfarenhet av ledande roll, gärna inom tandvård eller hälso- och sjukvård
God kunskap om patientsäkerhet och regelverk
Erfarenhet av dokumentation och kvalitetsarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Ansvarstagande och självständig
God ledarskapsförmåga
God kommunikativ förmåga
Vi erbjuder:
En viktig och utvecklande roll i en växande verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla klinikens arbete
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: flemingsbergtandvard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjetandvården i Stockholm AB
141 59 HUDDINGE
