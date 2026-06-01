Sommarjobba som lokalvårdare under 3 veckor i Mönsterås!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Städarjobb / Mönsterås Visa alla städarjobb i Mönsterås
2026-06-01
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Kalmar
, Nybro
eller i hela Sverige
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt? Nu söker vi på StudentConsulting en lokalvårdare för ett heltidsuppdrag hos vår kund i Mönsterås under sommaren.
Som lokalvårdare ansvarar du för att skapa rena, trivsamma och välskötta miljöer. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Daglig städning av kontors- och verksamhetslokaler
Rengöring av gemensamma utrymmen, omklädningsrum och hygienutrymmen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Säkerställa att lokalerna håller hög standard och trivsel
Uppdraget är på heltid under perioden vecka 29–31.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund i Mönsterås. Här får du möjlighet att samla värdefull arbetslivserfarenhet under sommaren samtidigt som du blir en del av ett engagerat team.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande!
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och tar stolthet i att leverera ett väl utfört arbete.
Vi söker dig som:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Trivs med ett självständigt arbete
Är pålitlig och har god arbetsmoral
Har B-körkort samt tillgång till egen bil
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nygård (visa karta
)
383 91 MÖNSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kenan Karic vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9940542