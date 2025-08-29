Verksamhetschef till Helsingborg
2025-08-29
Vi söker nu en verksamhetschef som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av Samhall, ett av Sveriges viktigaste företag. Region Syd är organiserade i sex distrikt och det är till distrikt Sydväst vi nu söker vår nästa verksamhetschef med placeringsort Helsingborg.
Som verksamhetschef är du direkt underställd distriktschefen, och ingår som en av 10 verksamhetschefer, en HR-verksamhetspartner samt ett Affärsstöd i dennes ledningsgrupp. Till din hjälp har du ca 12 direktrapporterande linjechefer.
Distrikt Sydväst består av ca 3000 medarbetare. Du ansvarar för att driva, utveckla, redovisa och följa upp den operativa driften. I arbetsuppgifterna ingår att övergripande koordinera verksamheten från början till slut.
I rollen som verksamhetschef är du en trygg och engagerad ledare som både tar ansvar för helheten och finns nära verksamheten i vardagen. Genom att vara tydlig, delaktig och tillgänglig driver du utvecklingen framåt och skapar förutsättningar för framgång. Du får ett ansvarsfullt och varierat uppdrag där du både utvecklar lönsamheten och bygger starka, långsiktiga relationer med kunder - såväl nya som befintliga. En av dina viktigaste uppgifter blir att inspirera och utveckla dina ledare, så att de i sin tur kan växa i sina roller. I ledningsgruppen bidrar du med ett helhetsperspektiv och agerar som en självklar lagspelare med verksamhetens gemensamma mål i fokus.
Vi söker dig som har mångårig framgångsrik ledarerfarenhet, samt har en högskoleutbildning eller annan motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av att leda ledare, har du dessutom erfarenhet av arbete i ledningsgrupp samt av tjänsteverksamhet är det meriterande. Erfarenhet från personalintensiv verksamhet med budget och resultatansvar är ett krav. Erfarenhet av att utveckla affärsrelationer med goda resultat samt goda ekonomikunskaper förutsätts, liksom erfarenhet av kompetens- och optimerad personalplanering.
I denna roll kommer du bland annat att ansvara för säkerhetsklassade kunder vilket innebär att du som slutkandidat i denna rekryteringsprocess kommer genomföra en säkerhetsprövning med tillhörande bakgrundskontroll.
Som person är/har du:
Engagerad, pålitlig och uppmärksam
Erfarenhet av att leda andra chefer samt driva förändringsarbete i komplexa situationer
Du är utvecklingsinriktad med god förmåga att anpassa ditt arbetssätt vid förändring.
Du har förmågan att agera såväl strategiskt som operativt.
Du trivs med att skapa kontakter och är bra på att utveckla goda relationer, såväl internt som externt.
Goda ekonomikunskaper
Du tror på människors förmåga och möjlighet till utveckling och har lätt för att samarbeta
B-körkort erfordras för tjänsten
Du måste dela Samhalls grundläggande värderingar. Hos oss bidrar du till kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta i ett företag där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Befattningens placering: Helsingborg
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Kontaktpersoner
Rekryteringsansvarig, Patrik Otterdahl, patrik.otterdahl@samhall.se
Distriktschef, Patrik Hansson, patrik.hansson@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Hampus Åström, Unionen 072-1596922
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967
Marie Berg, Saco 0722-185892
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
(org.nr 556448-1397) Arbetsplats
Samhall AB Kontakt
Patrik Otterdahl patrik.otterdahl@samhall.se Jobbnummer
