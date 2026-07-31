Verksamhetschef / Föreståndare
TCD Göteborg/Säve ekonomisk förening / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-31
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Platsannons – Verksamhetschef / Föreståndare
Om verksamheten
Villa Vägen ut! Solberg (TCD Ekonomisk Förening) är ett arbetstintegrerande socialt företag som driver tre stödboenden, arbetet bedrivs utifrån 12-stegsprogrammet och målgruppen är vuxna män med erfarenhet av missbruk eller andra psykosociala problem. Verksamheten erbjuder möjlighet till arbete, utbildning och rehabilitering. Villa Vägen ut! Solberg består av tre enheter: Villa Solberg (9 platser), Villa Trulsegård (8 platser) och Villa Kalshed (8 platser). Verksamheten har 16 anställda fördelade mellan Villa Solberg, Villa Trulsegård och Villa Kalshed. Villa Vägen ut! Solberg är en ekonomisk förening med styrelse och är medlemsägt, medlemskap kan ansökas om efter tre år som anställd.
Arbetet bedrivs i en strukturerad och drogfri miljö med tydliga regler, nolltolerans mot alkohol och droger samt ett starkt fokus på motivation, ansvarstagande och personlig utveckling. Genom samtal, gemenskap, sysselsättning och stöd i vardagen får deltagarna möjlighet att skapa stabilitet och bygga upp ett hållbart liv i drogfrihet.
Om rollen
Som verksamhetschef/föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, utveckling och resultat. Du kombinerar strategiskt ledarskap med ett nära operativt arbete och är en närvarande ledare som arbetar tillsammans med personalen i verksamhetens vardag.
Du ansvarar för att leda och fördela arbetet mellan verksamhetens olika arbetsplatser och verksamhetsdelar. Rollen kräver att du kan skapa struktur, tydlighet och god samverkan samtidigt som du är trygg i att fatta beslut i komplexa situationer. Du arbetar aktivt med att utveckla verksamheten, stödja personalen och säkerställa att arbetet bedrivs enligt verksamhetens värdegrund och gällande regelverk.
En viktig del av uppdraget är att samverka med socialtjänst, kriminalvård, Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners för att skapa goda förutsättningar för deltagarnas rehabilitering och återgång till ett självständigt liv.
Arbetsuppgifter
• Verksamhetschefen skall hålla lönesamtal samt medarbetarsamtal.
• Verksamhetschefen skall kunna ansöka om nya ramavtal och ansvara för verksamhetens tillstånd.
• Leda, fördela och utveckla arbetet inom verksamhetens olika arbetsplatser och enheter.
• Ansvara för personal, arbetsmiljö, kompetensutveckling och daglig arbetsledning.
• Säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav, avtal och kvalitetsmål.
• Ansvara för dokumentation, rutiner, uppföljning och egenkontroll.
• Stödja personalen i komplexa klientärenden och akuta situationer.
• Arbeta för att utveckla verksamhetens innehåll inom motivationsarbete, rehabilitering och social återhämtning.
• Samverka med socialtjänst, kriminalvård, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.
• Delta i placeringsmöten, uppföljningar och rapportering.
• Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och långsiktiga hållbarhet.
Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning.
• Minst 3–5 års erfarenhet inom missbruksvård.
• Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.
• God kunskap om Socialtjänstlagen (SoL) och relevanta regelverk.
• Erfarenhet av att leda och fördela arbete inom verksamheter med flera arbetsplatser eller verksamhetsdelar.
• God kunskap om beroendeproblematik, motivationsarbete och rehabilitering.
• Erfarenhet av eller god förståelse för samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetslivsinriktad rehabilitering.
• Erfarenhet av att möta, stödja och arbetsleda personal med egen erfarenhet av missbruk, kriminalitet eller andra sociala utmaningar.
Personliga egenskaper
• Trygg, tydlig och strukturerad.
• Beslutsför och handlingskraftig.
• Relationsskapande och kommunikativ.
• Stresstålig och lösningsorienterad.
• Professionell med hög integritet och god etisk kompass.
• Engagerad i människors förändringsprocesser och utveckling.
Vi erbjuder
Hos Villa Vägen ut! Solberg får du en central och betydelsefull chefsroll i en verksamhet som varje dag gör skillnad för människor som vill förändra sina liv. Du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och bidra till att skapa vägar tillbaka till arbete, gemenskap och ett drogfritt liv.
• En central chefsroll med stort ansvar och mandat.
• Möjlighet att utveckla verksamheten och dess framtida inriktning.
• Engagerade och erfarna medarbetare.
• En verksamhet med stark värdegrund och tydligt samhällsengagemang.
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till människors återhämtning, rehabilitering och sociala inkludering.
Välkommen med din ansökan till Villa Vägen ut! Solberg
Ansökan med bilagor skickas till villasolberg@vagenut.coop
senast 31 aug 2026.
Läs mer: Villa Vägen ut! Solberg / Vägen ut!
Vid frågor maila peter.johansson@vagenut.coop Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bara via mail
E-post: villasolberg@vagenut.coop Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TCD Göteborg/Säve ekonomisk förening
Solbergs Sörgårdsväg 5 (visa karta
)
423 73 SÄVE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016590