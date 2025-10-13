Verksamhetschef för hemtjänsten
Vi söker en verksamhetschef som vill vara med att leda och utveckla framtidens hemtjänst.
Dina ansvarsområden
Ansvara för den dagliga driften av verksamheten.
Vara kontaktperson gentemot kommunen.
Personalansvar, arbetsmiljöansvar och budgetansvar,
Säkerställa att gällande lagar, föreskrifter och regler följs.
Leda, stödja och utveckla medarbetare för att skapa en trygg och kvalitativ verksamhet
Examen från högskola inom socialtjänstområdet och/eller hälso- och sjukvård. t.ex socionom, social omsorg, sjuksköterska eller beteendevetenskap.
Minst tre (3) års heltidsstudier
Kurs i socialrätt och i arbetsrätt om minst 7,5 hp vardera (om detta inte ingått i grundutbildningen)
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift ( motsvarande gymnasienivå eller högre)
Minst två (2) års sammanhängande praktisk erfarenhet av operativ arbetsledning inom relevant område, med ansvar för personal och verksamhet.
Erfarenheten ska vara förvärvad inom de senaste fem (5) åren.
Goda kunskaper i administration och datorvana.
Vi erbjuder
En ansvarsfull och utvecklande roll i en ny verksamhet med höga ambitioner.
Möjligheten att påverka och utveckla arbetssätt och kvalitet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
