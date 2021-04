Ventilations - och kyltekniker till orterna Uppsala och Enköping - Bravida Sverige AB - Maskinreparatörsjobb i Uppsala

Bravida Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala2021-04-14Vi söker nu flera ventilations - och kyltekniker till Klimatservice för våra orter Uppsala och Enköping.Det går bra för oss, vi tänker stort och - vi behöver återigen rekrytera. Vi arbetar hårt för att vara en flexibel organisation, både gentemot kunder och mot personal, utan att för den skull göra avkall på vår identitet. Vi söker just dig för att du är du, samtidigt tycker du om att arbeta i team och bidra.Om jobbetTjänsten innefattar att du självständigt ska planera, samordna och utföra serviceuppdrag och övrigt driftunderhåll åt Bravidas kunder. I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för uppdragets tekniska utförande och inom ramen för dina arbetsuppgifter rapportera avvikelser eller bristfälligheter i material eller arbeten. Uppdragen är omväxlande och varierande, ingen dag är den andra lik. Eftersom arbetsplatserna är i Uppland med omnejd förutsätter vi att du har B-körkort.Vem är du?Vi söker dig som har flera års erfarenhet från arbete inom tex: ventilationsservice, kylservice och har teknisk utbildning. Mycket meriterade är om du har kylcertifikat, erfarenheter av styr- och reglerteknik och av energibesparingsåtgärder. Det är också meriterande om du har kunskap/utbildning inom injustering av luftflöden, OVK-behörighet eller el behörighet.Du har ett brinnande teknikintresse och en stor portion framåtanda. Du är utåtriktad och arbetar på ett serviceinriktat sätt med kundens behov i fokus. Då tjänsten ställer krav på att du kan samarbeta med såväl kunder som medarbetare, vill vi att du har en mycket god samarbetsförmåga. Likaså värdesätter vi din förmåga att arbeta på ett strukturerat och ordningsamt sätt.Bravida eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.Vad erbjuder vi dig?Bravida är en stor arbetsgivare - faktiskt störst inom vår bransch i Norden. Det gör att vi kan erbjuda mycket till dig som medarbetare.Vi skapar stora resultat, tillsammans. På Bravida är vi drygt 12 000 personer som jobbar tillsammans. Tillsammans kan vi ta oss an spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.Här är du en i gänget. På Bravida jobbar vi som ett team. Det innebär också att vi vill ta hand om dig som medarbetare. Som anställd på Bravida får du ett antal förmåner, som friskvårdsbidrag, hälsoundersökning, förmånliga försäkringar och möjlighet att hyra fjällstuga.När du växer, växer vi. Din utveckling är viktig för oss. Vi tror att den viktigaste skolan är det dagliga arbetet. Dessutom finns Bravidaskolan, med många interna utbildningar som kan öppna upp nya vägar. När våra medarbetare växer, kan också företaget utvecklas.Intresserad?Varmt välkommen med din ansökan till oss senast den 15 maj 2021, skriv gärna vilken ort du helst utgår ifrån i din ansökan. Du skickar in din ansökan genom att klicka på knappen ansök nedan. Sök gärna i dag då vi träffar kandidater löpande.Vill du veta hur våra medarbetares vardag ser ut? Följ oss på Facebook och LinkedIn.Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.Bravida är Nordens ledande leverantör av hållbara helhetslösningar för el, vs, ventilation och andratekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Vi har 12 000 medarbetare och finns på omkring 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.Bravida.se Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-1400Sista dag att ansöka är 2021-05-15Bravida Sverige AB5692319