VD-assistent till Bokförlaget Stolpe
2026-01-30
Nu ges möjlighet att få en unik och central roll hos Bokförlaget Stolpe, ett dynamiskt förlag med framstående position i branschen. Som VD:ns och Redaktionschefens högra hand får du möjlighet att ingå i en inspirerande och kulturellt rik miljö.
Academic Work söker för vår kunds räkning en VD-assistent. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig initialt sex månader med mycket goda chanser till förlängning då ambitionen är långsiktigt såvida alla parter är nöjda.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
I rollen som VD-assistent är du ett strategiskt och operativt stöd med full överblick över förlaget - alltid steget före. Du fungerar som VD:s högra hand med ansvar för kalender, mötesbokningar, resor och förberedelser inför möten, seminarier, salonger, bokmässor och event. Du säkerställer att VD är väl briefad inför varje sammanhang och följer med som stöd i externa och interna aktiviteter. Parallellt stöttar du Redaktionschefen med full insyn i det redaktionella arbetet. Här kliver du in där det behövs - från presentationer och kalkyler till praktisk koordinering i vardagen.
Rollen innebär också att:
• Sammanställa och kvalitetssäkra styrelsematerial
• Delta selektivt i lednings-, marknads- och redaktionsmöten med hög detaljnivå och uppföljning
• Vara en central kontaktperson internt och externt
• Samordna kontakter och kalendrar med nyckelpersoner och medarbetare
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
• Har grundläggande kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du:
• Har arbetslivserfarenhet av en liknande roll
• Har erfarenhet av ett administrativt- och/eller serviceinriktat arbete
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig med hög integritet och med god förmåga att ta beslut på ett självgående sätt. Du har en stark kommunikativ förmåga, är trygg i en roll med breda kontaktytor och fungerar väl i samarbete med andra. Att alltid ligga steget före ligger naturligt hos dig genom ett proaktivt arbetssätt och du trivs i en roll där struktur och god prioriteringsförmåga är av stor vikt. Vidare är du serviceinriktad, optimistisk och hugger tag i där det behövs. Du bidrar med en optimistisk energi som lyfter sammanhanget och skapar arbetsglädje omkring dig.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Vår klient är ett dynamiskt förlag med en framstående position i branschen. Ersättning
