VD-assistent
Avaron AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du stöttar vd och företagsledning i en verksamhet inom försäkringsbranschen. Här får du arbeta nära beslutsfattare, hantera konfidentiell information och skapa struktur i en miljö med många parallella frågor och högt tempo.
Rollen passar dig som trivs med att ligga steget före, samordna flera kontaktytor och få vardagen att fungera smidigt för ledningen. Du bidrar både operativt och med förbättringar av arbetssätt, med fokus på kvalitet, struktur och god service. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill arbeta nära affären och ha stor påverkan i en viktig stödfunktion.
ArbetsuppgifterDu ger kvalificerat administrativt stöd till vd, chef eller motsvarande beslutsfattande funktion.
Du planerar, prioriterar och driver arbetet framåt i en vardag med flera parallella uppgifter.
Du hanterar konfidentiell information med hög integritet och gott omdöme.
Du samordnar aktiviteter och skapar struktur i komplexa arbetsflöden.
Du kommunicerar professionellt med olika målgrupper och säkerställer att information når fram på ett tydligt sätt.
Du växlar mellan operativa detaljer och ett övergripande perspektiv beroende på behov.
Du använder digitala verktyg och AI-stöd för att effektivisera och utveckla administrativa processer.
Du bidrar proaktivt till att förbättra arbetssätt som stärker stödet till vd och företagsledning.
KravGymnasieutbildning.
Erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd till ledning, chef eller motsvarande funktion.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Mycket goda kunskaper i Officepaketet.
God vana av att arbeta med digitala verktyg och AI-stöd för att effektivisera och utveckla administrativa processer.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera konfidentiell information.
Förmåga att arbeta självständigt med flera parallella arbetsuppgifter samtidigt.
MeriterandeEftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, kommunikation, samhällsvetenskap eller annat relevant område.
Erfarenhet av arbete i eller mot ledningsgrupper.
Erfarenhet av kommunikation, samordning eller liknande koordinerande uppdrag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933814-2058975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969361