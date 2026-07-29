Sugen på nytt jobb inom HR? Anmäl intresse här! | Karlskrona
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Karlskrona Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlskrona
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din HR-karriär?
Arbetar du idag inom HR och funderar på vad nästa steg kan vara? Kanske trivs du där du är men är nyfiken på framtida möjligheter, eller så är du aktivt på jakt efter en ny utmaning. Oavsett vilket vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi söker löpande HR-profiler för framtida rekryterings- och konsultuppdrag hos våra kunder i Karlskrona.
Genom att skicka in din intresseanmälan blir du en del av vårt nätverk och får möjlighet att matchas mot spännande roller när rätt möjlighet dyker upp.
Vi söker dig som arbetar inom HR
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som har erfarenhet inom HR och som vill utvecklas vidare i din karriär. Du kan exempelvis arbeta som:
HR-Generalist
HR-Specialist
HR Business Partner
Rekryterare
Talent Acquisition Partner
HR-Koordinator
Employer Branding Specialist
People & Culture Partner
Lönespecialist
HR-chefPubliceringsdatum2026-07-29Profil
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Rekrytering och kompetensförsörjning
Arbetsrätt och personalfrågor
Onboarding och medarbetarutveckling
Employer Branding
HR-administration och HR-system
Organisations- och förändringsutveckling
Kompetensutveckling
Ledarstöd och chefsrådgivning
Personalprocesser och medarbetarfrågor
Som person tror vi att du är kommunikativ, förtroendeingivande och har ett genuint intresse för människor och verksamhetsutveckling.
Därför ska du anmäla ditt intresse
Den här annonsen avser ingen specifik tjänst utan är en möjlighet för dig att bli en del av vårt HR-nätverk. Genom att registrera ditt CV får du möjlighet att:
Bli aktuell för framtida rekryterings- och konsultuppdrag
Komma i kontakt med rekryteringsspecialister inom HR
Bredda ditt professionella nätverk
Få information om nya karriärmöjligheter som matchar din profil
Om vi ser en matchning med kommande eller befintliga uppdrag kontaktar vi dig för ett inledande samtal där vi får möjlighet att lära känna dig, din erfarenhet och dina framtida karriärmål.Så ansöker du
Är du nyfiken på nästa steg inom HR? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Välkommen med din intresseanmälan redan idag.
Ort: Karlskrona
Kategori: HR, Human Resources, HR Business Partner, HR-specialist, Rekrytering, Talent Acquisition, People & Culture
Sökord: HR-specialist, HR-generalist, HR Business Partner, HRBP, Talent Acquisition, Rekryterare, Employer Branding, HR-koordinator, People & Culture, Human Resources. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susanna Frikvist Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
10015056